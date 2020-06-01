2 YIL İÇİN 42 MİLYON + KDV

Beşiktaş, forma göğüs sponsorluğu için Beko ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için forma göğüs sponsorluğu konusunda iki yıllık anlaşma sağlanmıştır." denildi.Sponsorluk anlaşmasının maddi tutarı ise, "Anlaşma tutarı, Arçelik Pazarlama A.Ş. (Beko) tarafından takımımızın forma göğüs sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında, iki sezon için toplamda 42.000.000 TL + KDV olarak belirlenmiştir." olarqak duyuruldu.