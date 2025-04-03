Beşiktaş, yeni sistemi sevdi!

Beşiktaş, derbide zaferi getiren 4-6-0 taktiğini Göztepe maçında da uygulayacak.



Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, İmmobile'nin formsuzluğu sebebiyle denediği taktikten ilk maçta iyi verim aldığını düşünüyor.



Göztepe karşısında aynı diziliş ve planla sahaya çıkması beklenen siyah beyazlılar, kadroyu büyük ölçüde koruyacak. Solskjaer'in sadece 2 mevkide değişikliğe gidebileceği kaydedildi.



Sakatlığın ardından sahalara dönen Paulista'nın performansı memnun etse de yeni bir sorun olmaması adına teknik heyet, Emirhan'ın yanında Tayyip Talha'yı görevlendirecek.



KALECİ DEĞİŞECEK



Diğer değişiklik ise kalede yaşanacak. Milli arada sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'da oynayamayan Mert Günok, derbide eldivenleri giydi ancak bugün sahada Ersin Destanoğlu olacak.



