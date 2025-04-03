Beşiktaş, yeni sistemi sevdi!

Galatasaray derbisinde Beşiktaş'a zafer getiren taktikten memnun kalan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Göztepe karşısında da 4-6-0 dizilişiyle sahaya çıkacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, yeni sistemi sevdi!
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03 Nisan 2025 10:24

Beşiktaş, derbide zaferi getiren 4-6-0 taktiğini Göztepe maçında da uygulayacak.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, İmmobile'nin formsuzluğu sebebiyle denediği taktikten ilk maçta iyi verim aldığını düşünüyor. 

Göztepe karşısında aynı diziliş ve planla sahaya çıkması beklenen siyah beyazlılar, kadroyu büyük ölçüde koruyacak. Solskjaer'in sadece 2 mevkide değişikliğe gidebileceği kaydedildi. 

Sakatlığın ardından sahalara dönen Paulista'nın performansı memnun etse de yeni bir sorun olmaması adına teknik heyet, Emirhan'ın yanında Tayyip Talha'yı görevlendirecek.

KALECİ DEĞİŞECEK

Diğer değişiklik ise kalede yaşanacak. Milli arada sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'da oynayamayan Mert Günok, derbide eldivenleri giydi ancak bugün sahada Ersin Destanoğlu olacak. 

 
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