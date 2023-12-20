Beşiktaş yeni golcüsünü Almanya'da buldu

Beşiktaş Yönetimi, devre arasında yapacağı takviyelerle takımı ayağa kaldırmayı hedefliyor. Kara Kartal devre arasında Vincent Aboubakar'ı yollayıp kadrosunu tartışmasız bir golcüyle güçlendirmek için düğmeye bastı.
SÜRPRİZ TALİP ÇIKTI
Beşiktaş'ta kadro dışı kalmasının ardından Siyah-Beyazlı kulübü sosyal medyadan takipten çıkararak ipleri iyice koparan Vincent Aboubakar'a Brezilya Serie A'dan Palmeiras talip oldu.
Güney Amerika ekibinin taraftarları, sosyal medyada kampanya başlatarak Kamerunlu golcü için yönetimi baskı altına aldı.
YENİ GOLCÜ ALMANYA'NIN LİDERİNDEN
Aboubakar'ı göndermeyi ve yerine iyi bir golcü almayı hedefleyen Siyah-Beyazlılar'a Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'den Patrik Schick'in menajerler aracılığıyla önerildiği bildirildi.
Devre arasında Aboubakar ile vedalaşmayı planlayan Siyah-Beyazlılar'ın Kamerunlu futbolcunun yerine Schick'i düşündüğü öğrenildi.
8 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon 8 maçta 3 gol, 1 asiste imza atan 27 yaşındaki golcünün takımıyla olan kontratı 2027 yılında sona erecek.
SÜRPRİZ TALİP ÇIKTI
Beşiktaş'ta kadro dışı kalmasının ardından Siyah-Beyazlı kulübü sosyal medyadan takipten çıkararak ipleri iyice koparan Vincent Aboubakar'a Brezilya Serie A'dan Palmeiras talip oldu.
Güney Amerika ekibinin taraftarları, sosyal medyada kampanya başlatarak Kamerunlu golcü için yönetimi baskı altına aldı.
YENİ GOLCÜ ALMANYA'NIN LİDERİNDEN
Aboubakar'ı göndermeyi ve yerine iyi bir golcü almayı hedefleyen Siyah-Beyazlılar'a Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'den Patrik Schick'in menajerler aracılığıyla önerildiği bildirildi.
Devre arasında Aboubakar ile vedalaşmayı planlayan Siyah-Beyazlılar'ın Kamerunlu futbolcunun yerine Schick'i düşündüğü öğrenildi.
8 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon 8 maçta 3 gol, 1 asiste imza atan 27 yaşındaki golcünün takımıyla olan kontratı 2027 yılında sona erecek.