Beşiktaş, Vodafone Park'ta en farklı galibiyeti aldı

Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup eden Beşiktaş, puanını 34'e yükselterek liderliğini sürdürdü.



Siyah-beyazlılar, bu sezon ligde en gollü galibiyetini Çaykur Rizespor karşısında aldı.



- Vodafone Park'ta en farklı lig galibiyeti



Beşiktaş, Vodafone Park'taki en farklı lig galibiyetine Çaykur Rizespor karşısında ulaştı.



Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 sezonunda Bursaspor ile oynadığı maçla hizmete giren Vodafone Park'ta tarihi bir galibiyete imza attı.



2017-2018 sezonunda Kardemir Karabükspor'u Vodafone Park'ta 5-0 mağlup eden Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 6-0 yenerek evindeki en farklı galibiyeti elde etti.



Beşiktaş ayrıca, 2017-2018 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Manisaspor'u Vodafone Park'ta 9-0 mağlup etmişti.



