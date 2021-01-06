Beşiktaş, Vodafone Park'ta en farklı galibiyeti aldı

Beşiktaş, Vodafone Park'taki en farklı lig galibiyetini Çaykur Rizespor karşısında 6-0'lık skorla aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş, Vodafone Park'ta en farklı galibiyeti aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ocak 2021 21:40
Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup eden Beşiktaş, puanını 34'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Siyah-beyazlılar, bu sezon ligde en gollü galibiyetini Çaykur Rizespor karşısında aldı.

- Vodafone Park'ta en farklı lig galibiyeti

Beşiktaş, Vodafone Park'taki en farklı lig galibiyetine Çaykur Rizespor karşısında ulaştı.

Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 sezonunda Bursaspor ile oynadığı maçla hizmete giren Vodafone Park'ta tarihi bir galibiyete imza attı.

2017-2018 sezonunda Kardemir Karabükspor'u Vodafone Park'ta 5-0 mağlup eden Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 6-0 yenerek evindeki en farklı galibiyeti elde etti.

Beşiktaş ayrıca, 2017-2018 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Manisaspor'u Vodafone Park'ta 9-0 mağlup etmişti.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için