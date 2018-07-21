Beşiktaş, Vida'da 30 milyon euroda ısrarcı

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Transferde hareketli günler yaşayan ancak alacağı oyunculardan çok göndereceği isimler üzerinde yoğunlaşanYönetimi, özelliklekonusunda hiçbir kulübe maddi anlamda taviz vermiyor.West Ham United'ın 22 milyon euroluk sözlü teklifini az bulan siyah-beyazlılar, gerekirse Ağustos'un sonlarına kadar bile beklemeyi göze alacak. Hırvat futbolcu için bonservis ücretini 30 milyon eurodan başlatacak olan Başkan Fikret Orman, transferde başka kulüplerin de olması nedeniyle, pazarlık şartlarını tamamen kendisi belirleyecek.Orman'ın bu sıkı ve kararlı tutumu karşısında West Ham'ın aradan çıkması beklenirken, siyah-beyazlı kulübün asıl hedefinde ise Liverpool'un olduğu bildirildi. Everton'un da sunduğu sözlü teklifi az bulduğu iddia edilen Beşiktaş Yönetimi'nin, Liverpool yetkilileri ile İstanbul'da bir araya geleceği belirtildi. Vida dışında takımdan başka oyuncuların da gitme ihtimalinin bulunması nedeniyle, gelecek olan gelirleri koz olarak kullanmak isteyen yönetim, Vida için yapılan teklifin yarısını da nakit almayı planlıyor.Hem takımın giderlerini azaltarak hem de satılan oyunculardan kazanç elde ederek, gelir-gider dengesini yeniden düzenlemek isteyen Beşiktaş Yönetimi, transfer edeceği oyuncularda da ekonomik tedbirleri elden bırakmayacak. Düşük maliyetli transferler peşinde olan yönetim, Vida'dan gelecek paranın en az yarısını futbolcu alacaklarına yatıracak.