Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakibi tek golle kazandı!

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Athletic Bilbao, sahasında Real Sociedad'ı 1-0 mağlup etti.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakibi tek golle kazandı!
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25 Kasım 2024 00:54
İspanya La Liga 14. hafta maçında Athletic Bilbao, sahasında Real Sociedad ile karşılaştı. San Mames Barria'da oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Bilbao'nun golü 26. dakikada Oihan Sancet'ten geldi. Sancet'in golünün asistini ise Nico Williams yaptı.

Ernesto Valverde'nin takımı ligde 3 maç sonra galip geldi. Sociedad'ın ise 2 maçlık galibiyet serisi bitti.

Athletic Bilbao bu sonuçla puanını 23'e çıkardı. Real Sociedad ise 18 puanda kaldı.

Bilbao, Fenerbahçe ile 11 Aralık'ta karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ile ise 22 Ocak 2025'te karşılaşacak.

Ligin bir sonraki haftasında Bilbao, Vallecano deplasmanına gidecek. Sociedad ise Real Betis'i ağırlayacak.

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