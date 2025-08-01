Beşiktaş ve Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi: Chukwueze

Trendyol Süper Lig'in başlamasına çok kısa bir süre kala Beşiktaş ve Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hızla devam ediyor.



UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e elene siyah-beyazlılar, Konferans Ligi elemeleri öncesinde gaza bastı.



David Jurasek, Orkun Kökçü ve Tammy Abraham'ı bitiren siyah beyazlılar, kanat transferi için görüşmelerde bulunuyor.

Sarı-lacivertliler ise Skriniar ve Nelson Semedo transferlerinin ardından rotasını hücum hattına çevirdi.İtalyan basını, hem Beşiktaş'ın hem de Fenerbahçe'nin görüşme planladığı kanat oyuncusunu duyurdu.La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Samuel Chukwueze'nin menajeri, Beşiktaş ile görüşmeler yapmak üzere İstanbul'a geldi.Haberde; şu anda bir anlaşma ihtimalinin düşük olduğu, çünkü Beşiktaş'ın şartlarının Milan'ı tatmin etmediği ifade edildi.Bir diğer İtalyan medya kuruluşu olan Calciomercato, Fenerbahçe'nin de Chukwueze'nin menajeriyle ile görüşme talebinde bulunduğunu yazdı.The Times'ın haberine göre Premier Lig ekibi Fulham, Milan'ın Nijeryalı kanat oyuncusu Samuel Chukwueze için yeniden devreye girdi.Nijeryalı oyuncu bu sezon Milan formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 36 maça çıktı ve 1287 dakika süre aldı.26 yaşındaki futbolcu, süre aldığı dakikalar içerisinde 5 gol atarken, 3 kez de takım arkadaşlarına asist yaptı.