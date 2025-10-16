16 Ekim
Beşiktaş vazgeçmiyor: Lauriente!

Beşiktaş, ara transfer döneminde Armand Lauriente için şartlarını zorlayacak.

calendar 16 Ekim 2025 10:00
Haber: Akşam, Fotoğraf: Imago
Ara transferde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Beşiktaş'ın gündeminde yeniden Armand Lauriente var.

Fransız kanat oyuncusunu uzun süredir izleyen Siyah-Beyazlılar, Sassuolo ile görüşmelere başladı. Ancak, Sassuolo'nun 20 milyon euro talep etmesi nedeniyle görüşmeler tıkanmış durumda.

LAURIENTE, BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR

Lauriente'nin de Beşiktaş'ta oynamak istediği ve oyuncunun tavrının SiyahBeyazlılar'ın elini güçlendirdiği belirtiliyor.

GEÇEN SEZONUN YILDIZIYDI

Geçtiğimiz sezon Serie B'de 34 maçta 19 gol ve 6 asistle takımının Serie A'ya yükselmesinde önemli rol oynayan Lauriente, üst ligde aynı başarıyı henüz yakalayamadı. Sol kanatta görev yapan 27 yaşındaki Fransız yıldız, bu sezon da 1 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu.

