Beşiktaş, UEFA'dan gelen cezayı açıkladı!

Beşiktaş, Tirana maçında yaşanan olaylar sebebiyle UEFA'dan 40 bin euro para cezası ve 1 maç deplasman tribünü kapatma cezası alındığını açıkladı. Siyah-beyazlılar, Tirana maçında kırmızı kart gören Arthur Masuaku'nun da cezasının ise 1 maça düştüğünü duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, UEFA'dan gelen cezayı açıkladı!
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08 Ağustos 2023 21:54
Son güncelleme 08 Ağustos 2023 22:01
Beşiktaş, Tirana maçında yaşanan olaylar sebebiyle UEFA'dan alınan ceza ile ilgili açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılar, Arnavutluk'taki maçta yaşananlarla ilgili UEFA'dan 40 bin euro ve bir maç deplasman tribünü kapatma cezası alındığını açıkladı.

Beşiktaş, Tirana maçında kırmızı kart gören Arthur Masuaku'nun 2 maçlık cezasının da 1 maça düştüğünü duyurdu.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında KF Tirana ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören futbolcumuz Arthur Masuaku'nun cezası 2 maçtan 1 maça indirilmiştir. Buna göre Arthur Masuaku, Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Neftçi Bakü PFK ile oynayacağı rövanş maçında forma giyebilecektir.

Ayrıca; KF Tirana ile deplasmanda oynadığımız rövanş maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle UEFA tarafından Kulübümüze 40 bin Euro para cezası ve 1 maç deplasman tribünü kapatma cezası verilmiştir. Söz konusu ceza, ihlalin tekrar etmesi durumunda geçerli olacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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