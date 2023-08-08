Beşiktaş, UEFA'dan gelen cezayı açıkladı!

Beşiktaş, Tirana maçında yaşanan olaylar sebebiyle UEFA'dan alınan ceza ile ilgili açıklama yaptı.
Siyah-beyazlılar, Arnavutluk'taki maçta yaşananlarla ilgili UEFA'dan 40 bin euro ve bir maç deplasman tribünü kapatma cezası alındığını açıkladı.
Beşiktaş, Tirana maçında kırmızı kart gören Arthur Masuaku'nun 2 maçlık cezasının da 1 maça düştüğünü duyurdu.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması:
"Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında KF Tirana ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören futbolcumuz Arthur Masuaku'nun cezası 2 maçtan 1 maça indirilmiştir. Buna göre Arthur Masuaku, Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Neftçi Bakü PFK ile oynayacağı rövanş maçında forma giyebilecektir.
Ayrıca; KF Tirana ile deplasmanda oynadığımız rövanş maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle UEFA tarafından Kulübümüze 40 bin Euro para cezası ve 1 maç deplasman tribünü kapatma cezası verilmiştir. Söz konusu ceza, ihlalin tekrar etmesi durumunda geçerli olacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Siyah-beyazlılar, Arnavutluk'taki maçta yaşananlarla ilgili UEFA'dan 40 bin euro ve bir maç deplasman tribünü kapatma cezası alındığını açıkladı.
Beşiktaş, Tirana maçında kırmızı kart gören Arthur Masuaku'nun 2 maçlık cezasının da 1 maça düştüğünü duyurdu.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması:
"Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında KF Tirana ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören futbolcumuz Arthur Masuaku'nun cezası 2 maçtan 1 maça indirilmiştir. Buna göre Arthur Masuaku, Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Neftçi Bakü PFK ile oynayacağı rövanş maçında forma giyebilecektir.
Ayrıca; KF Tirana ile deplasmanda oynadığımız rövanş maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle UEFA tarafından Kulübümüze 40 bin Euro para cezası ve 1 maç deplasman tribünü kapatma cezası verilmiştir. Söz konusu ceza, ihlalin tekrar etmesi durumunda geçerli olacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.