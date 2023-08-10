UEFA Konferans Ligi 3. Eleme turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'ye konuk oldu.
Bakcell Arena'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazanarak rövanş için avantajı elde etti.
Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Aboubakar, 23. dakikada Muleka ile 62. dakikada Salih Uçan kaydetti. Neftçi Bakü'nün tek golü ise 79'da Lebon'dan geldi.
Beşiktaş bu sonuçla play-off turuna yükselmek için önemli bir avantajı elde etti. Siyah beyazlılar rövanş karşılaşmasını 17 Ağustos tarihinde İstanbul'da oynayacak.
Beşiktaş turu geçmesi halinde ise Aris - Dinamo Kiev maçının galibiyle play-off turuna eşleşecek.
ŞENOL GÜNEŞ'İN 11'İ
Beşiktaş, Neftçi deplasmanına Tirana maçından 2 değişiklik yaparak başladı.
Savunmada sakatlığı bulunan Necip'in yerine yeni transfer Amartey 11'de başlarken kırmızı kart cezalısı Masuaku'nun yerine ise Umut Meraş görev yaptı.
Şenol Güneş Neftçi karşısına Mert Günok, Rosier, Amartey, Colley, Umut Meraş, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar 11'ini sahaya sürdü.
BEŞİKTAŞ ABOUBAKAR'LA ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmaya Beşiktaş üstün oyunuyla başladı. Siyah beyazlılar oyunu rakip yarı sahaya yıkmayı başardıktan sonra Salih Uçan'ın akıllı pasıyla öne geçti.
Dakikalar 14'ü gösterdiğinde Salih Uçan'ın tek pasında topu harika kontrol eden Vincent Aboubakar, topun dibine girerek şık bir dokunuşla golünü kaydetti ve Beşiktaş'ı öne geçirdi.
MULEKA YİNE SAHNEDE
Golün ardından siyah beyazlılar ikinci golü bulmak için yoğun çaba sarf etti ve amacına 23. dakikada Muleka'yla ulaştı.
Ceza sahası içinde harika paslaşmalarla kale çizgisine inen Gedson'un pasında Jackson Muleka boş kaleye topu yolladı ve Beşiktaş skoru 2-0 yaptı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş ilk yarıyı 2-0 önde tamamaladı.
SALİH'LE FARK ÜÇE ÇIKTI
İkinci yarıya da ilk yarıdaki etkinliğiyle başlayan Beşiktaş, rakibini kalesine yaklaştırmadan farkı artırma çabasına girdi. Yoğun presin ardından Beşiktaş savunma hatasıyla üçüncü golünü kaydetti.
62. dakikada ceza sahası içinde Koffi'nin hatalı pası sonucu araya giren Salih düzgün bir vuruşla skoru 3-0'a getirdi.
BU KEZ SAVUNMA HATASI BEŞİKTAŞ'TAN
Skor üstünlüğünü üç farklı şekilde eline geçiren Beşiktaş, 79. dakikada bu kez kendi savunma hatasından yediği gole engel olamadı.
Ceza sahası içinde Daniel Amartey'in hatası sonucu arayan giren Andre Shinyashiki bomboş pozisyondaki Lebon'u gördü. Lebon bomboş pozisyonda topu ağlara yolladı ve skor 3-1'e geldi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan 3-1'lik üstünlükle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
14. dakikada Beşiktaş öne geçti. Salih Uçan'ın ceza yayı üzerindeki pasında şık bir dönüşle topu önüne alarak kaleciyle karşı karşıya kalan Aboubakar, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.
23. dakikada siyah-beyazlılar skoru 2-0 yaptı. Salih Uçan'ın ceza sahası içindeki pasıyla sağ taraftan çizgiye inen Gedson Fernandes'in yerden sert ortasında, Muleka altıpas içinde topu filelerle buluşturdu: 0-2.
30. dakikada Salih Uçan'ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Muleka'nın vuruşunda, kalecinin teması sonrası top kornere çıktı.
40. dakikada Saief'in ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, top kaleci Mert Günok'ta kaldı.
Bakcell Arena'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazanarak rövanş için avantajı elde etti.
Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Aboubakar, 23. dakikada Muleka ile 62. dakikada Salih Uçan kaydetti. Neftçi Bakü'nün tek golü ise 79'da Lebon'dan geldi.
Beşiktaş bu sonuçla play-off turuna yükselmek için önemli bir avantajı elde etti. Siyah beyazlılar rövanş karşılaşmasını 17 Ağustos tarihinde İstanbul'da oynayacak.
Beşiktaş turu geçmesi halinde ise Aris - Dinamo Kiev maçının galibiyle play-off turuna eşleşecek.
ŞENOL GÜNEŞ'İN 11'İ
Beşiktaş, Neftçi deplasmanına Tirana maçından 2 değişiklik yaparak başladı.
Savunmada sakatlığı bulunan Necip'in yerine yeni transfer Amartey 11'de başlarken kırmızı kart cezalısı Masuaku'nun yerine ise Umut Meraş görev yaptı.
Şenol Güneş Neftçi karşısına Mert Günok, Rosier, Amartey, Colley, Umut Meraş, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar 11'ini sahaya sürdü.
BEŞİKTAŞ ABOUBAKAR'LA ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmaya Beşiktaş üstün oyunuyla başladı. Siyah beyazlılar oyunu rakip yarı sahaya yıkmayı başardıktan sonra Salih Uçan'ın akıllı pasıyla öne geçti.
Dakikalar 14'ü gösterdiğinde Salih Uçan'ın tek pasında topu harika kontrol eden Vincent Aboubakar, topun dibine girerek şık bir dokunuşla golünü kaydetti ve Beşiktaş'ı öne geçirdi.
MULEKA YİNE SAHNEDE
Golün ardından siyah beyazlılar ikinci golü bulmak için yoğun çaba sarf etti ve amacına 23. dakikada Muleka'yla ulaştı.
Ceza sahası içinde harika paslaşmalarla kale çizgisine inen Gedson'un pasında Jackson Muleka boş kaleye topu yolladı ve Beşiktaş skoru 2-0 yaptı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş ilk yarıyı 2-0 önde tamamaladı.
SALİH'LE FARK ÜÇE ÇIKTI
İkinci yarıya da ilk yarıdaki etkinliğiyle başlayan Beşiktaş, rakibini kalesine yaklaştırmadan farkı artırma çabasına girdi. Yoğun presin ardından Beşiktaş savunma hatasıyla üçüncü golünü kaydetti.
62. dakikada ceza sahası içinde Koffi'nin hatalı pası sonucu araya giren Salih düzgün bir vuruşla skoru 3-0'a getirdi.
BU KEZ SAVUNMA HATASI BEŞİKTAŞ'TAN
Skor üstünlüğünü üç farklı şekilde eline geçiren Beşiktaş, 79. dakikada bu kez kendi savunma hatasından yediği gole engel olamadı.
Ceza sahası içinde Daniel Amartey'in hatası sonucu arayan giren Andre Shinyashiki bomboş pozisyondaki Lebon'u gördü. Lebon bomboş pozisyonda topu ağlara yolladı ve skor 3-1'e geldi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan 3-1'lik üstünlükle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
14. dakikada Beşiktaş öne geçti. Salih Uçan'ın ceza yayı üzerindeki pasında şık bir dönüşle topu önüne alarak kaleciyle karşı karşıya kalan Aboubakar, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.
23. dakikada siyah-beyazlılar skoru 2-0 yaptı. Salih Uçan'ın ceza sahası içindeki pasıyla sağ taraftan çizgiye inen Gedson Fernandes'in yerden sert ortasında, Muleka altıpas içinde topu filelerle buluşturdu: 0-2.
30. dakikada Salih Uçan'ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Muleka'nın vuruşunda, kalecinin teması sonrası top kornere çıktı.
40. dakikada Saief'in ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, top kaleci Mert Günok'ta kaldı.