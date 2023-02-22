Beşiktaş tüm gözler onun üzerinde; Rachid Ghezzal

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın sakatlığını atlatıp form tutmaya başlaması tüm camiayı heyecanlandırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş tüm gözler onun üzerinde; Rachid Ghezzal
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22 Şubat 2023 08:27
Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal
Beşiktaş
Beşiktaş'ta tüm gözler Rachid Ghezzal'a çevrildi. Ara transferde Aboubakar, Hadziahmetovic, Colley, Maxim ve Onur Bulut'u kadrosuna katan siyah-beyazlılarda sakatlıktan dönen Ghezzal da yeni transfer gibi değerlendiriliyor.

İLK 11'E GİREBİLİR

Sivasspor deplasmanında çok kısa süre şans bulsa da formasına kavuşan Cezayirli yıldız yüzde 100'e yakın hazır duruma geldi. Deprem nedeniyle Süper Lig'e verilen arada fiziksel eksiklerini gideren Ghezzal form tutmaya da başladı. Ümraniyespor'la oynanan hazırlık maçında 45 dakika sahada kalırken bir de gol kaydeden yetenekli futbolcunun, Antalyaspor'la pazar günü oynanacak erteleme karşılaşmasında ilk 11'de yer alabileceği aktarıldı.

ABOUBAKAR VE ROSIER İÇİN ÖNEMLİ

Rachid Ghezzal'ın takıma dönüşü Vincent Aboubakar ve Valentin Rosier için de büyük önem taşıyor. Ghezzal'ın adrese teslim pasları henüz beklentilere yanıt veremeyen Kamerunlu golcünün pozisyon bulmasını kolaylaştıracak. Rosier de Cezayirli futbolcunun dönüşünü dört gözle bekliyor. Ghezzal'la sağ kanatta çok uyumlu oynayan Rosier'in de önümüzdeki dönemde performansını artıracağı hesaplanıyor. 





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