Sezona muhteşem başlayan Van Bronckhorst ve öğrencileri, ligde 3'te 3 yapmanın öz güveni ile Trabzonspor karşısında galibiyet arıyor.
Üçüncü haftayı bay geçen siyah-beyazlı takım, milli maçlar nedeniyle liglere verilen aradan sonra yapacağı ilk karşılaşmada Trabzonspor'u mağlup ederek çıkışını sürdürmeye çalışacak. Hollandalı çalıştırıcının pazar akşamı oynanacak maçta en büyük kozu yine Rafa Silva ve İmmobile ikilisi olacak. Bu önemli mücadele Beşiktaş'ın yeni futbolcusu Joao Mario da kafilede yer aldı. Hollandalı teknik adamın Portekizli futbolcuya 11'de görev vermesi bekleniyor. Öte yandan tedavisine devam edilen Necip Uysal ise kamp kadrosunda yer almadı.
J. MARİO HAZIR
Kartal'ın takıma kattığı son isim olan Joao Mario, antrenmanlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Teknik ekip ve takım arkadaşları ile çabuk kaynaşan Portekizli yıldızın % 100 hazır durumda olduğu ve Trabzonspor maçıyla birlikte açılışı yapmaya hazırlandığı kaydedildi. Teknik direktör Van Bronckhorst, 31 yaşındaki oyuncuyu başlangıç planları arasına aldı. Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ta idmanlara çıkmayan Semih Kılıçsoy, Trabzon deplasmanında kadroda olmasına rağmen Bronckhorst'un, Joao Mario'yu sol kanatta sahaya sürecek.
YENİ GOLCÜ IMMOBILE
2023-2024 sezonunda rakip fileleri sadece 52 kez sarsarak kısır bir sezon geçiren Beşiktaş'ın, hücum hattına en büyük hamlesi Ciro Immobile oldu. Son olarak Lazio'da forma giyen İtalyan santrfor, siyah- beyazlı formayla çıktığı 6 mücadelede 7 kez ağları havalandırarak sezona iyi bir başlangıç yaptı.
Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır!
Van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, ligdeki başarılı performansını Trabzonspor karşısında da sürdürmeyi hedefliyor. Hollandalı teknik adamın, Trabzon deplasmanında en güvendiği isimler Rafa Silva ve Ciro Immobile ikilisi olacak.
Sezona muhteşem başlayan Van Bronckhorst ve öğrencileri, ligde 3'te 3 yapmanın öz güveni ile Trabzonspor karşısında galibiyet arıyor.
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