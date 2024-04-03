Beşiktaş tecrübeli stoperle görüşmelere başladı

Kadrosuna güçlü bir stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş gözünü Sebastian Coates'e çevirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş tecrübeli stoperle görüşmelere başladı
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03 Nisan 2024 10:26
Son güncelleme 03 Nisan 2024 10:31
Bu sezon şampiyonluk hedefinin uzağında kalan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos, öncelikle savunma bölgesinin güçlendirilmesini istedi.

TECRÜBELİ STOPER HEDEFTE

Bu doğrultuda takviye yapacak olan Beşiktaş, aradığı ismi ise Portekiz'de buldu. Kara Kartal'ın Sporting forması giyen 33 yaşındaki Sebastian Coates'i gündemine aldığı iddia edildi.

Sporting forması giyen 33 yaşındaki stoperin 1 yıl daha sözleşme opsiyonu bulunuyor.

Tecrübeli savunmacıyla görüşmelerin başladığı bildirildi.

35 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 25 resmi maça çıkan Sebastian Coates bu karşılaşmalarda 6 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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