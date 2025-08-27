27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
19:30
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
19:45
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
22:00
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
22:00
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
22:00
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
19:45
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
22:00
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
21:45
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
21:45
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
21:45
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
22:00
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
21:45

Beşiktaş tarihindeki ikinci Malili futbolcu; El Bilal Toure

Beşiktaş, Atalanta'dan El Bilal Toure'yi şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayarak bu sezonki 7. transferini gerçekleştirdi. 23 yaşındaki Malili forvet, siyah-beyazlı kulüp tarihinde forma giyecek ikinci Malili futbolcu oldu.

Beşiktaş tarihindeki ikinci Malili futbolcu; El Bilal Toure
Beşiktaş'ın İtalyan ekibi Atalanta'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı santrfor El Bilal Toure, siyah-beyazlı futbol takımının tarihindeki ikinci Malili futbolcu oldu.
 
Beşiktaş, daha önce 55 farklı ülkeden 190 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılar, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında 23 yaşındaki golcü oyuncuyu şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.
 
Genç oyuncu, siyah-beyazlı futbol takımının tarihindeki 191. yabancı futbolcu oldu.
 
BEŞİKTAŞ TARİHİNDEKİ İKİNCİ MALİLİ
 
El Bilal Toure'nin Beşiktaş'a transferiyle siyah-beyazlı kulübün tarihindeki Malili futbolcu sayısı 2'ye çıktı.
 
Beşiktaş'ta daha önce Malili oyuncu Abdoulay Diaby, 2019-2020 sezonunda siyah-beyazlı formayı terletmişti.
 
Atılan imzaların ardından transferi resmiyet kazanan Toure, Beşiktaş formasını giyecek ikinci Malili futbolcu olacak.
 
ATALANTA BÜYÜK YATIRIM YAPTI
 
Malili futbolcu El Bilal Toure, 2020 yılında Fransız ekibiyle Reims ile Avrupa futboluna adım attı.
 
Fransa temsilcisinde gösterdiği performansla 2022'de İspanya LaLiga ekiplerinden Almeria'ya transfer olan 23 yaşındaki santrfor, buradaki attığı gollerle İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Atalanta'nın dikkatini çekti.
 
İtalyan temsilcisi, genç futbolcuyu 2023 yılında yaklaşık 30 milyon avroluk bir bedelle oyuncuyu kadrosuna kattı.
 
Atalanta'da yaşadığı sakatlığın ardından geçen sezon Stuttgart'a kiralanan Toure, sezonu Almanya'da tamamladı.
 
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
 
El Bilal Toure, geçen sezonu Alman takımı Stuttgart'ta kiralık olarak tamamladı.
 
Alman ekibinde forma giydiği dönemde tüm kulvarlarda 17 maça çıkan genç oyuncu, 17 karşılaşmada boy gösterdi.
 
Toure, söz konusu maçlarda 3 gol kaydetme başarısı gösterdi.
 
TOURE, MİLLİ FORMAYI 25 KEZ GİYDİ
 
Yeni transfer El Bilal Toure, Mali Milli Takımı formasını daha önce 25 kez giydi.
 
Genç santrfor, Ekim 2020'de Mali formasını A takım seviyesinde ilk kez sırtına geçirdi. Gana karşısında görev yapan Toure, maçta 1 de gol sevinci yaşadı.
 
El Bilal Toure, görev yaptığı 25 müsabakada milli formayla 9 kez rakip ağları havalandırdı.
 
BU SEZONKİ 7. TRANSFER
 
Malili golcü El Bilal Toure, Beşiktaş'ın bu sezonki 7. transferi oldu.
 
Siyah-beyazlılar transfer döneminde bugüne kadar David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz ve El Bilal Toure'ye imza attırdı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
