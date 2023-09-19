Beşiktaş taraftarından takıma ve teknik heyete büyük eleştiri

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Beşiktaş'ta taraftarlar isyan bayrağını çekti.
Sosyal medyada takımı ve teknik ekibi eleştiri yağmuruna tutan Siyah-Beyazlı taraftarlar kadro tercihleri, maç taktiği ve alınan yabancı futbolcuların performansına kadar tepkilerini dile getirdiler.
Teknik direktör Şenol Güneş'in kadro tercihi eleştirilirken, "Cenk Tosun eski formunda değil. Hal böyleyken Aboubakar ve Muleka ile böyle bir maça başlamamak nasıl bir taktiğin işareti?" ifadelerini kullandılar.
HAMLE OYUNCULARI YENİ DEĞİL!
Sosyal medyada takımın performansı ve yenilen gollere karşı yine oyuncuların tepkisizliği de eleştirildi. Şenol Güneş'in 2. yarıda yaptığı değişiklikler kadar takımın yeterli formu tutamaması da gündeme getirildi.
Yapılan yorumlarda, "2. yarıda yapılan değişikliklerin 4 tanesi yeni transfer değil. Sadece Bakhtiyor Zaynutdinov yenilerden oyuna dahil oldu. O da iş işten geçtikten sonra. Transferlerden anılacak verim soru işareti" ifadeleri dikkati çekti. Teknik heyetin gerekli tedbirleri almaması durumunda ligin zirvesi ile farkın daha da açılabileceği ve şampiyonluk yarışından erken kopmanın söz konusu olabileceği de Siyah- Beyazlı taraftarların uyarıları arasındaydı. Transferlere yeterli kaynak bulamayan yönetim de eleştirilerden nasibini aldı.
Beşiktaş, bu sezon Şenol Güneş ile ilk yenilgisini aldı. 5 haftada 4 gol yiyen Kartal, Trabzonspor maçıyla birlikte ilk kez bir maçta 3 gol yedi.
REAKSİYON GÖSTEREMEDİLER
Beşiktaşlı taraftarların sosyal medyada en çok tepki gösterdiği konulardan birisi de Siyah-Beyazlı futbolcuların yenilen gollere reaksiyon göstermemesi oldu. Beşiktaşlılar, "Golü yedik ve takım düştü. Aslında tam tersi olmalıydı" ifadelerini kullandılar.
Sosyal medyada takımı ve teknik ekibi eleştiri yağmuruna tutan Siyah-Beyazlı taraftarlar kadro tercihleri, maç taktiği ve alınan yabancı futbolcuların performansına kadar tepkilerini dile getirdiler.
Teknik direktör Şenol Güneş'in kadro tercihi eleştirilirken, "Cenk Tosun eski formunda değil. Hal böyleyken Aboubakar ve Muleka ile böyle bir maça başlamamak nasıl bir taktiğin işareti?" ifadelerini kullandılar.
HAMLE OYUNCULARI YENİ DEĞİL!
Sosyal medyada takımın performansı ve yenilen gollere karşı yine oyuncuların tepkisizliği de eleştirildi. Şenol Güneş'in 2. yarıda yaptığı değişiklikler kadar takımın yeterli formu tutamaması da gündeme getirildi.
Yapılan yorumlarda, "2. yarıda yapılan değişikliklerin 4 tanesi yeni transfer değil. Sadece Bakhtiyor Zaynutdinov yenilerden oyuna dahil oldu. O da iş işten geçtikten sonra. Transferlerden anılacak verim soru işareti" ifadeleri dikkati çekti. Teknik heyetin gerekli tedbirleri almaması durumunda ligin zirvesi ile farkın daha da açılabileceği ve şampiyonluk yarışından erken kopmanın söz konusu olabileceği de Siyah- Beyazlı taraftarların uyarıları arasındaydı. Transferlere yeterli kaynak bulamayan yönetim de eleştirilerden nasibini aldı.
Beşiktaş, bu sezon Şenol Güneş ile ilk yenilgisini aldı. 5 haftada 4 gol yiyen Kartal, Trabzonspor maçıyla birlikte ilk kez bir maçta 3 gol yedi.
REAKSİYON GÖSTEREMEDİLER
Beşiktaşlı taraftarların sosyal medyada en çok tepki gösterdiği konulardan birisi de Siyah-Beyazlı futbolcuların yenilen gollere reaksiyon göstermemesi oldu. Beşiktaşlılar, "Golü yedik ve takım düştü. Aslında tam tersi olmalıydı" ifadelerini kullandılar.