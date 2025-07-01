Beşiktaş, sağ bek mevkisi için yabancı bir futbolcunun yanı sıra yerli bir futbolcuyu da gündeme aldı.
Siyah-beyazlıların, Rizespor forması giyen yerli oyuncu Muhammet Taha Şahin ile ilgilendiği öğrenildi.
Kadrodaki yerli oyuncu kalitesini artırmak adına genç futbolcuyu listesine alan Serdal Adalı yönetimi, 23 yaşındaki sağ bek oyuncusunun durumunu Çaykur Rizespor'a sordu.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor ile 37 maça çıkan Taha Şahin, takımına 9 asistlik katkıda bulundu.
Siyah-beyazlıların, Rizespor forması giyen yerli oyuncu Muhammet Taha Şahin ile ilgilendiği öğrenildi.
Kadrodaki yerli oyuncu kalitesini artırmak adına genç futbolcuyu listesine alan Serdal Adalı yönetimi, 23 yaşındaki sağ bek oyuncusunun durumunu Çaykur Rizespor'a sordu.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor ile 37 maça çıkan Taha Şahin, takımına 9 asistlik katkıda bulundu.