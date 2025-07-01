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Beşiktaş'tan yerli bek hamlesi

Yeni sezon planlamalarını sürdüren Beşiktaş, kadrosundaki yerli kalitesini arttırmak için Taha Şahin'i gündemine aldı.

calendar 01 Temmuz 2025 09:17
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: Instagram
Beşiktaş'tan yerli bek hamlesi
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Beşiktaş, sağ bek mevkisi için yabancı bir futbolcunun yanı sıra yerli bir futbolcuyu da gündeme aldı.

Siyah-beyazlıların, Rizespor forması giyen yerli oyuncu Muhammet Taha Şahin ile ilgilendiği öğrenildi.

Kadrodaki yerli oyuncu kalitesini artırmak adına genç futbolcuyu listesine alan Serdal Adalı yönetimi, 23 yaşındaki sağ bek oyuncusunun durumunu Çaykur Rizespor'a sordu.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor ile 37 maça çıkan Taha Şahin, takımına 9 asistlik katkıda bulundu.

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