DERBİYE GÖRE 2 DEĞİŞİKLİK

SAISS İLK 11'E GERİ DÖNDÜ

BEŞİKTAŞ POZİSYONLA BAŞLADI

YİNE CENK, YİNE POZİSYON

GİRESUNSPOR GOLÜ BULDU

BEŞİKTAŞ HEMEN CEVAP VERMEK İSTEDİ

GİRESUNSPOR 2. GOLE YAKLAŞTI

YİNE BEŞİKTAŞ TEHLİKESİ

BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK

ABOUBAKAR DENGEYİ SAĞLADI

GHEZZAL DİREĞİ GEÇEMEDİ

DEVRE BİTMEDEN YİNE ABOUBAKAR

BEŞİKTAŞ'A KÖTÜ HABER!

REDMOND YİNE SAHNEDE

BEŞİKTAŞ 4'E YAKLAŞTI

REDMOND, FERHAT'I GEÇEMEDİ

GÜNEŞ'TEN 3 DEĞİŞİKLİK BİRDEN

BEŞİKTAŞ'IN SERİSİ 5 MAÇ OLDU

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor'u ağırladı. Vodafone Park'taki maçı Beşiktaş, geriye düşmesine rağmen 3-1'lik skorla kazandı.Giresunspor, 21. dakikada Rijad Bajic'in attığı golle öne geçti. Beşiktaş bu gollere 39. dakikada penaltıdan ve 45+5. dakikada Vincent Aboubakar ve 54. dakikada Nathan Redmond ile karşılık verdi.Beşiktaş'ta çıktığı son beş lig maçında gol atan Vincent Aboubakar, Süper Lig kariyerindeki en uzun seriyi egale etti.Beşiktaş'ta son 3 Süper Lig maçında gol sevinci yaşayan Redmond da, kariyerinde ilk kez üst üste üç lig maçında gol atma başarısı gösterdi.Beşiktaş'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Cenk Tosun, 34. dakikada sakatlık yaşadı. Siyah-beyazlılarda Cenk yerine Gedson Fernandes oyuna dahil oldu.Siyah-beyazlılarda karşılaşmanın 49. dakikasında sarı kart gören Amir Hadziahmetovic, cezalı duruma düştü. Hadziahmetovic, gelecek hafta Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.Beşiktaş, bu sonucun ardından ligde üst üste 5. galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar, puanını 55'e çıkardı ve 2 maç fazlasıyla 54 puanlı Fenerbahçe'nin üstüne çıkarak 2. sıraya yükseldi. Giresunspor ise 24 puanda kaldı.Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Giresunspor, sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Bitexen Giresunspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe maçının 11 kişilik kadrosuna göre 2 değişiklik yaptı.Güneş, sakatlığı bulunan Tayyip Talha Sanuç ve derbide kırmızı kart gören Welinton Souza'nın yokluğunda Romain Saiss'i kadroya aldı. Tecrübeli teknik adam, Gedson Fernandes'i kulübeye çekerken, orta sahada derbinin kahramanı Nathan Redmon'a görev verdi.Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Güneş, savunma hattını ise Onur Bulut, Omar Colley, Romain Saiss ve Arthur Masuaku'dan oluşturdu. Orta sahanın göbeğinde Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Nathan Redmond'a görev veren Güneş, hücum hattında ise Rachid Ghezzal, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'a forma verdi.Sezonun ilk yarısında istikrarlı bir şekilde forma giyen ancak 2022 FIFA Dünya Kupası dönüşünde yedek kalmaya başlayan Romain Saiss, 4 müsabaka sonrası yeniden 11 kişilik kadroya dahil oldu.Sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde olan Faslı oyuncu, Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada mücadeleye 11 kişilik kadroda başlarken daha sonra oynanan MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında yedek soyundu. Saiss, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta ise izinli olduğu için takımda yer almadı.Beşiktaş, henüz 4. dakikada etkili oldu. Bu dakikada sağ kanatta topla buluşan Ghezzal'ın ortasına arka direkteki Cenk kafayı vurdu. Kaleci Ferhat bu topu kurtardı.Beşiktaş, 12. dakikada yine Cenk Tosun'la tehlike yarattı. Sol çaprazda topla buluşan Cenk Tosun'un plasesi üstten auta gitti.Giresunspor, 21. dakikada öne geçti. Bu dakikada ceza alanında Sainz'in çizgiye inip ortaya çevirdiği topu, Bajic kale ağzından ağlara gönderdi.Beşiktaş 24. dakikada gole çok yaklaştı! Ceza alanı içinde topla buluşan Vincent Aboubakar'ın müsait durumda yaptığı vuruşu kaleci Ferhat son anda kornere çeldi.Giresunspor, Hadziahmetovic'in hatalı pası sonrası 28. dakikada ikinci gole yaklaştı. Hadziahmetovic'in pas hatasında araya giren Borja Sainz, ceza alanı önünden vuruşunu yaptı ancak top üstten auta gitti.Beşiktaş 30. dakikada bir kez daha gole çok yaklaştı. Ceza alanında topla buluşan Cenk'in vuruşunda kaleci Ferhat yine başarılı oldu.Beşiktaş'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Cenk Tosun, 34. dakikada sakatlık yaşadı ve değişiklik işareti yaptı. Cenk'in yerine 35. dakikada Gedson Fernandes oyuna dahil oldu.Beşiktaş, 38. dakikada penaltı kazandı. Salih Uçan'ın vuruşunda topa müdahale eden Alexis Perez'in müdahalesinin elle olduğu gerekçesiyle penaltı kararı verildi.Penaltıda topun başına geçen Vincent Aboubakar, 39. dakikada skoru eşitledi.42. dakikada Rachid Ghezzal'ın sağ çaprazdan yaptığı orta-şut karışımı vuruş direkten döndü.Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, devre bitmeden bir kez daha sahneye çıktı. Ghezzal'in pasıyla, ceza sahası içinde çapraz pozisyonda topla buluşan Aboubakar'ın sert şutu ağlara gitti.Beşiktaş, soyunma odasına 2-1 önde gitti.Beşiktaş'ta orta alanda görev yapan Amir Hadziahmetovic, 49. dakikada sarı kart gördü. Sınırda bulunan Hadziahmetovic, gelecek hafta Trabzonspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisinde sonradan oyuna girerek maçın kaderini değiştiren Nathan Redmond, Giresunspor karşılaşmasını boş geçmedi. İngiliz yıldız, 54. dakikada takımının 3. golünü attı. Sol çaprazda topla buluşan Redmond iki rakibinden sıyrılıp uzak köşeye vurdu ve farkı 2'ye yükseltti.Beşiktaş 57. dakikada 4. gole çok yaklaştı! Gedson'un pasıyla kale ağzında vuruşunu yapan Redmond'un vuruşunu son anda kaleci Ferhat kurtardı.Beşiktaş'ta Nathan Redmond, 71. dakikada ikinci golüne çok yaklaştı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren İngiliz futbolcunun vuruşunu kaleci Ferhat kurtardı.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 75. dakikada 3 değişiklik birden yaptı. Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic, Rachid Ghezzal ve Salih Uçan kenara geldi. Alexandru Maxim, Tayfur Bingöl ve Necip Uysal oyuna dahil oldu.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş, Giresunspor'u 3-1 mağlup ederek ligdeki serisini 5 maça yükseltti.3. dakikada Ghezzal'ın sağ çaprazdan ortasında Cenk Tosun'un ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan topu kontrol etti.13. dakikada Redmond'ın ara pasıyla sol çaprazda topla buluşan Cenk Tosun'un ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.21. dakikada Bitexen Giresunspor öne geçti. Sainz'in ceza sahası solundan son çizgi üzerinden pasında Bajic'in altıpasın içinden yaptığı şık vuruşta top filelerle buluştu: 0-1.23. dakikada Beşiktaş beraberlik golüne yaklaştı. Colley'in soldan ortasında ceza sahası sağ çaprazında topu kontrol eden Aboubakar, rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Kaleci Ferhat Kaplan'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı.27. dakikada Hadziahmetovic'in hatalı pasında araya giren ve topu kapan Sainz'in ceza yayının sağından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.30. dakikada Aboubakar'ın ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cenk Tosun'un dar açından yaptığı vuruşta kaleci Ferhat Kaplan gole izin vermedi.37. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Salih Uçan'ın şutunda Perez'in ceza sahasında topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle maçın hakemi Atilla Karaoğlan penaltı kararı verdi. 39. dakikada penaltıda topun başına geçen Aboubakar, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.42. dakikada Ghezzal'ın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğe çarpıp oyun alanına döndü.45+5. dakikada Beşiktaş ikinci golünü buldu. Ghezzal'ın ara pasında topla buluşan Aboubakar, ceza sahası sağ çaprazından yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.Beşiktaş, müsabakanın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.54. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattaki Masuaku'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Redmond'un Kuwas'tan sıyrıldıktan sonra uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 3-1.71. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Redmond'un yaptığı vuruşta kaleci Ferhat Kaplan topu kornere çeldi.Beşiktaş, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.Vodafone ParkAtilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora ÖzkaraMert Günok, Onur Bulut, Colley, Saiss, Masuaku (Dk. 86 Muleka), Hadziahmetovic (Dk. 74 Maxim), Salih Uçan (Dk. 74 Tayfur Bingöl), Redmond, Ghezzal (Dk. 74 Necip Uysal), Cenk Tosun (Dk. 35 Gedson Fernandes), AboubakarFerhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ (Dk. 63 Faruk Can Genç), Mejia, Campuzano (Dk. 74 Murat Cem Akpınar), Kuwas (Dk. 63 Doğan Can Davas), Görkem Sağlam (Dk. 63 Savicevic), Sainz (Dk. 84 Rahmetullah Berişbek), BajicDk. 21 Bajic (Bitexen Giresunspor), Dk. 39 (Penaltıdan) ve 45+5 Aboubakar, Dk. 54 Redmond (Beşiktaş)Dk. 37 Perez, Dk. 45+2 Kuwas, Dk. 67 Sainz, Dk. 90 Rahmetullah Berişbek (Giresunspor), Dk. 49 Hadziahmetovic, Dk. 57 Masuaku (Beşiktaş)