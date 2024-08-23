Beşiktaş'tan sürpriz plan

Beşiktaş, Lugano ile oynayacak rövanş karşılaşması öncesi bir hazırlık maçı yapmayı planlıyor.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'tan sürpriz plan
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23 Ağustos 2024 16:12
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı.

HAZIRLIK MAÇI PLANI

Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından Süper Lig'in 3. haftasını BAY geçecek ve maç yapmayacak. Ancak Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, bu arayı boş geçmek istemiyor.

Beşiktaş, Lugano ile oynanacak rövanş karşılaşması öncesi bir hazırlık maçı oynamak istiyor. Siyah-beyazlıların liglerde maçlar devam ettiği için hazırlık maçı için bir rakip bulma şansı düşük. Ancak Beşiktaşlı kurmaylar, bu konuda çalışmalara başladı.

*TFF, Avrupa'da play-off oynayan takımların maçlarını erteledi ancak Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasını BAY geçecek ve maç yapmayacaktı.






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