Beşiktaş'tan sürpriz golcü atağı!

Golcü arayışını sürdüren Beşiktaş'ın Marko Arnautovic ile ilgilendiği öne sürüldü.

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Beşiktaş'tan sürpriz golcü atağı!
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07 Temmuz 2024 13:07
Yeni sezon için golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın santrfor transferiyle ilgili sürpriz bir iddiaa İtalyan basınından geldi.

Ünlü İtalyan yayın organı La Gazetta Della Sport, Beşiktaş'ın Inter forması giyen Arnautovic ile ilgilendiğini öne sürdü. Haberde, Siyah-beyazlıların golcü oyuncunun durumunu araştırdığı belirtildi.

FIORENTINA'NIN DA İLGİSİ BULUNUYOR

Arnautovic'e Beşiktaş'ın yanı sıra Fiorentina'nın da ilgisinin olduğu belirtildi.

SEZON RAKAMLARI

Geride bıraktığımız sezon 35 maça çıkan Avusturyalı yıldız, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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