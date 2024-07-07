Beşiktaş'tan sürpriz golcü atağı!

Yeni sezon için golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın santrfor transferiyle ilgili sürpriz bir iddiaa İtalyan basınından geldi.
Ünlü İtalyan yayın organı La Gazetta Della Sport, Beşiktaş'ın Inter forması giyen Arnautovic ile ilgilendiğini öne sürdü. Haberde, Siyah-beyazlıların golcü oyuncunun durumunu araştırdığı belirtildi.
FIORENTINA'NIN DA İLGİSİ BULUNUYOR
Arnautovic'e Beşiktaş'ın yanı sıra Fiorentina'nın da ilgisinin olduğu belirtildi.
SEZON RAKAMLARI
Geride bıraktığımız sezon 35 maça çıkan Avusturyalı yıldız, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Ünlü İtalyan yayın organı La Gazetta Della Sport, Beşiktaş'ın Inter forması giyen Arnautovic ile ilgilendiğini öne sürdü. Haberde, Siyah-beyazlıların golcü oyuncunun durumunu araştırdığı belirtildi.
FIORENTINA'NIN DA İLGİSİ BULUNUYOR
Arnautovic'e Beşiktaş'ın yanı sıra Fiorentina'nın da ilgisinin olduğu belirtildi.
SEZON RAKAMLARI
Geride bıraktığımız sezon 35 maça çıkan Avusturyalı yıldız, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU