Beşiktaş'tan Shaparenko hamlesi!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş, Dinamo Kiev forması giyen orta saha Mykola Shaparenko'yu istiyor.

, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan Shaparenko hamlesi!
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29 Haziran 2024 10:06
Son güncelleme 29 Haziran 2024 10:07
Transfer sezonunu Rafa Silva ve Gabriel Paulista hamleleriyle resmen açan Beşiktaş, hız kesmeden yeni oyuncuları kadrosuna katmaya devam edecek.

SHAPARENKO GÜNDEMDE

Siyah-Beyazlılar, orta saha ve savunmaya da takviyeler yapacak. Ukrayna Milli Takımı ile EURO 2024'e veda eden Mykola Shaparenko, Beşiktaş'ın gündeminde.

İLK TEMAS KURULDU

Siyah-Beyazlı Yönetim, 25 yaşındaki oyuncunun turnuvadan dönmesiyle birlikte ilk teması kurdu.



10 MİLYON EUR0 İSTİYORLAR

Dinamo Kiev, başarılı oyuncusu için 10 milyon euro istiyor. İki kulüp arasındaki pazarlıklar sonucunda bu rakam düşebilir.

SEZON PERFORMANSI

Roma ve Lazio ile de anılan Mykola, sezonu 29 maçta 6 gol, 9 asistle tamamladı.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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