Beşiktaş'tan Salih Uçan'la takas teklifi

BEŞİKTAŞ'TA İLK HEDEF ABDULKERİM BARDAKCI

2 MİLYON EURO + TAKAS

SALİH UÇAN TAKASTA KULLANILACAK

ALİ KOÇ 'GÖRÜŞTÜM' DEMİŞTİ

Yeni sezon için alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş, arayışlarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar, pazar günü yapılacak seçim sonrasında transfer çalışmalarına hız verecek.Savunmasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın ilk hedefi, İttifak Holding Konyasporlu Abdülkerim Bardakcı. Teknik direktör Valerien Ismael, 27 yaşındaki futbolcunun transferine onay vermiş durumda. Üçlü savunma oynatan Fransız çalıştırıcı, Abdülkerim'in takıma kazandırılmasını istiyor.Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor'a geçtiğimiz haftalarda 2 milyon avroluk teklif sunmuştu. Yeşil beyazlılar ise bu teklifi yeterli bulmadı.Beşiktaş, önümüzdeki günlerde yeni bir öneriyle Konya ekibinin kapısını çalacak. Siyah beyazlıların, 2 milyon avronun yanı sıra oyuncu takasıyla Abdülkerim'in transferini bitirmeye çalışacağı öğrenildi.Beşiktaş'ın, takasta kullanılacak isimler konusunda İttifak Holding Konyaspor'a alternatifli bir liste sunacağı ifade edildi. Listede Salih Uçan'ın da olacağı gelen haberler arasında.Ali Koç'un önceki gün katıldığı televizyon programındadediği isim de ortaya çıktı. Ali Koç'un zikrettiği bu ismin Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakçı olduğu öğrenildi. Beşiktaş böylece sarı-lacivertli ezeli rakibiyle Abdülkerim için yarışa girmiş oldu.