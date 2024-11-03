Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!

Beşiktaş, Kasımpaşa maçında sakatlanan Ciro Immobile'nin sağlık durumu için açıklama yaptı.

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Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
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03 Kasım 2024 16:06
Son güncelleme 03 Kasım 2024 16:12
Beşiktaş, Kasımpaşa maçında sakatlanan Ciro Immobile'nin sağlık durumu için açıklamada bulundu.

Siyah beyazlılar, yıldız ismin uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı müsabakanın ilk yarısının ardından sağ uyluk arka kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ciro Immobile'nin klinik değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Ciro Immobile'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

İtalyan golcünün, Avrupa Ligi'ndeki Malmö ve Süper Lig'deki Başakşehir maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

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