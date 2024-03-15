Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması

Beşiktaş resmi sitesinden yaptığı açıklamada Al-Musrati'nin, Antalyaspor maçında olmayacağını açıkladı.

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Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması
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15 Mart 2024 18:46
Son güncelleme 15 Mart 2024 18:48
Beşiktaş resmi sitesinden yaptığı açıklamada Al-Musrati'nin, Antalyaspor maçında olmayacağını açıkladı.

İşte Beşiktaş'ın sakatlık açıklaması:

"Tedavi ve sahaya dönüş çalışmaları devam eden Salih Uçan ve Tayfur Bingöl'ün yanı sıra ayak bileğinde impingement (sıkışma) sendromu ve arka kapsülde gerilme yaralanması olan Al Musrati, Bitexen Antalyaspor maçının kadrosunda yer almayacaktır."

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