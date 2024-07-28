Beşiktaş'tan Rebic için yeni hamle!

Beşiktaş, takımdan ayrılmak istemeyen Ante Rebic'in sözleşmesini askıya alabilir.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Rebic için yeni hamle!
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28 Temmuz 2024 10:42
Beşiktaş'ta yönetimin takımdan ayrılmasını istediği isimlerin başında Ante Rebic geliyor.

Rebic ile sözleşme feshi konusunda birçok kez bir araya gelinmesine rağmen, Hırvat oyuncu yönetimin sunduğu tekliflere kesinlikle yanaşmıyor.

SÖZLEŞMESİ ASKIYA ALINABİLİR

Beşiktaş ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Rebic, kontratının sonuna kadar takımda kalmak istiyor. Rebic, takımdan ayrılmazsa 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi askıya alınacak.

Rebic, sezon öncesi takımla birlikte çalışmalara da alınmamıştı.

Beşiktaş'ın geçen yaz Milan'dan kadrosuna kattığı Rebic, siyah-beyazlı takımda 23 maçta 1 gol attı ve 5 asist yaptı.



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