Beşiktaş'tan lige 8'de 8 ile başlangıç!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş GAİN, Trabzonspor deplasmanına konuk oldu.



Beşiktaş, Trabzonspor'u deplasmanda 98-84 mağlup etti.



Bu sonucun ardından Beşiktaş, lige 8'de 8 ile başladı. Trabzonspor ise dördüncü mağlubiyetini aldı.



Beşiktaş, Basketbol Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezona 8'de 8 ile başlangıç yaptı.



Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasında sahasında Manisa Basket'i konuk edecek. Trabzonspor, Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak.



