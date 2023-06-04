Beşiktaş'tan Klaassen atağı!

Süper Lig'de müthiş bir form yakalayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ile yaptığı görüşmede Anderson Talisca'nın transfer konusunda talimat vermişti. Brezilyalı futbolcunun maliyeti konusunda gerekli araştırmalar yapıldı. Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr forması giyen 29 yaşındaki oyuncu için maliyet yüzünden çıkmaza girildi.
Normal şartlar altında senelik 4 milyon euro kazanan Talisca'nın kiralanması gündemdeydi. Ancak kiralama ücretiyle birlikte yıldız futbolcunun maliyetinin 10 milyon euro'yu beklemesi bekleniyor. Ayrıca Talisca'nın kulübü yeni hoca belirlenene kadar olumlu ya da olumsuz yanıt veremeyeceklerini iletti. Bunun üzerine on numara transferinde rota alternatif isimlere döndü.
KLASSEN SICAK BAKIYOR
Daha önce de Kara Kartal'ın gündemine gelen Davy Klaassen için yoklama yapılacak. Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax'ın formasını giyen deneyimli futbolcu için temasa geçildi. Klassen'in, Kara Kartal'a sıcak baktığı öğrenildi. Ancak bir yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki on numara öncelikli olarak kulübüyle anlaşılmasını istedi. Beşiktaş, Ajax'a resmi teklifte bulunma kararı aldı. Hafta içerisinde ilk adımlar atılacak.
Hollandalı futbolcu bu sezon Ajax ile çıktığı 46 maçta 10 gol 3 asist kaydetti.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ile yaptığı görüşmede Anderson Talisca'nın transfer konusunda talimat vermişti. Brezilyalı futbolcunun maliyeti konusunda gerekli araştırmalar yapıldı. Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr forması giyen 29 yaşındaki oyuncu için maliyet yüzünden çıkmaza girildi.
Normal şartlar altında senelik 4 milyon euro kazanan Talisca'nın kiralanması gündemdeydi. Ancak kiralama ücretiyle birlikte yıldız futbolcunun maliyetinin 10 milyon euro'yu beklemesi bekleniyor. Ayrıca Talisca'nın kulübü yeni hoca belirlenene kadar olumlu ya da olumsuz yanıt veremeyeceklerini iletti. Bunun üzerine on numara transferinde rota alternatif isimlere döndü.
KLASSEN SICAK BAKIYOR
Daha önce de Kara Kartal'ın gündemine gelen Davy Klaassen için yoklama yapılacak. Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax'ın formasını giyen deneyimli futbolcu için temasa geçildi. Klassen'in, Kara Kartal'a sıcak baktığı öğrenildi. Ancak bir yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki on numara öncelikli olarak kulübüyle anlaşılmasını istedi. Beşiktaş, Ajax'a resmi teklifte bulunma kararı aldı. Hafta içerisinde ilk adımlar atılacak.
Hollandalı futbolcu bu sezon Ajax ile çıktığı 46 maçta 10 gol 3 asist kaydetti.