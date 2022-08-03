ISMAEL, KARTAL'IN KALMASINI İSTEDİ

KARTAL KAYRA YILMAZ'IN PERFORMANSI

Bonservisi Beşiktaş'ta olan Kartal Kayra Yılmaz, Ümraniyespor'da kiralık geçirdiği sezonların ardından deneyim kazanarak siyah-beyazlılara döndü. Kartal Kayra, teknik direktör Valerien Ismael'den şans bekliyor.Takımda en çalışkan isimlerden biri olarak dikkati çeken Kartal Kayra Yılmaz için Valerien Ismael de olumlu görüşlere sahip. Ismael'in Kartal Kayra'yı yeni sezonda sık sık değerlendirmeyi amaçladığı ve bu sebeple kiralama tekliflerinin reddedilmesini istediği ifade edildi.21 yaşında ve 1.78 boyundaki Kartal Kayra Yılmaz, önlibero ve orta sahada oynayabiliyor. Sağ ayağını aktif bir şekilde kullanan futbolcunun Beşiktaş ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihine kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1 milyon euro civarında. Kartal Kayra Yılmaz geçen sezon Ümraniyespor'da 32 maçta 1 gol 7 asistlik performansıyla dikkatleri üstüne çekmişti.