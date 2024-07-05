Beşiktaş'tan golcü Jonas Wind için 7 milyon euro!

Vincent Aboubakar'ın yerine golcü transferi arayan Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim Wolfsburg'un yerine Amoura'yı aldığı Jonas Wind oldu.
Sebastian Haller'in 9 milyon euroluk maaşı Beşiktaş için sıkıntı yaratması sonucu Siyah-beyazlıların alternatif arayışları da devam ediyor. O alternatifler arasına giren son isim Wolfsburg'tan Danimarkalı golcü Jonas Wind için Siyah-beyazlılar gaza bastı.
7 MİLYON EURO
Beşiktaş'ın uzun araştırmaları yaptığı golcü futbolcu için 7 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.
GÜÇLÜ FİZİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR
24 yaşındaki Danimarkalı golcü güçlü fiziği ile dikkat çekerken, forvet arkası ve sol kanat oyuncusu olarak da görev yapabiliyor. 1,90'luk yıldız oyuncu sağ ayağını iyi kullanıyor. Wind'le özellikle İngiliz kulüplerinin yakından ilgilendiği belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Kopenhag'ın altyapısında yetişen Wind, geçen sezon Wolfsburg forması ile 34 lig maçında 11 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
Sebastian Haller'in 9 milyon euroluk maaşı Beşiktaş için sıkıntı yaratması sonucu Siyah-beyazlıların alternatif arayışları da devam ediyor. O alternatifler arasına giren son isim Wolfsburg'tan Danimarkalı golcü Jonas Wind için Siyah-beyazlılar gaza bastı.
7 MİLYON EURO
Beşiktaş'ın uzun araştırmaları yaptığı golcü futbolcu için 7 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.
GÜÇLÜ FİZİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR
24 yaşındaki Danimarkalı golcü güçlü fiziği ile dikkat çekerken, forvet arkası ve sol kanat oyuncusu olarak da görev yapabiliyor. 1,90'luk yıldız oyuncu sağ ayağını iyi kullanıyor. Wind'le özellikle İngiliz kulüplerinin yakından ilgilendiği belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Kopenhag'ın altyapısında yetişen Wind, geçen sezon Wolfsburg forması ile 34 lig maçında 11 gol, 7 asistlik performans sergiledi.