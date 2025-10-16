16 Ekim
Palmeiras-Red Bull Bragantino
5-1
16 Ekim
Botafogo RJ-Flamengo
0-3
16 Ekim
Mirassol-Internacional
3-1
16 Ekim
Fortaleza-Vasco da Gama
0-2
16 Ekim
Santos FC-Corinthians
3-1
16 Ekim
Atletico MG-Cruzeiro
1-1

Beşiktaş'tan Gabriel Paulista kararı!

Beşiktaş, 34 yaşındaki Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ile yollarını ayırmak istiyor.

calendar 16 Ekim 2025 09:09
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Gabriel Paulista, teknik direktör Sergen Yalçın döneminde gözden düştü. Deneyimli stoper, söz konusu dönemde formasını Tiago Djalo'ya kaptırdı.

YEDEK KULÜBESİNE ÇEKİLDİ

Siyah-beyazlı ekipte son olarak Göztepe'ye deplasmanda 3-0 mağlup olunan karşılaşmada forma giyen yıldız isim, sonraki Kayserispor, Kocaelispor ve Galatasaray derbilerinde yedek kulübesinde oturdu.

Deneyimli teknik adamın söz konusu üç maçta görev verdiği isimler performanslarıyla herkesi memnun etti.

AYRILIK KARARI

Siyah-beyazlılar, Brezilyalı stoper ile yollarını ayırmayı planlıyor. Brezilyalı kulüplerin Paulista'nın durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. Maddi durumda anlaşma sağlanması halinde deneyimli stoper ile devre arasında vedalaşılması planlanıyor.

Beşiktaş formasıyla 36 maça çıkan Paulista, 1 gol-3 asistlik performans sergiledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
