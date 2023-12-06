Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye karşı dikkat çeken istatistik!

Trendyol Süper Lig'de bu hafta dev bir derbi oynanacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi siyah - beyazlıların son maçlarda rakibine karşı kurduğu üstünlük dikkat çekiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye karşı dikkat çeken istatistik!
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06 Aralık 2023 09:43
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ligde 8 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet sonucu 26 puanla üçüncü sırada yer alan siyah-beyazlılar, zirveyle arasındaki 11 puanlık farkı eritebilme adına sarı-lacivertliler karşısında mutlak galibiyet peşinde olacak.

Hafta sonu yapılan olağanüstü seçimli genel kurul sonrası başkanlığa seçilen Hasan Arat ve yönetiminin ilk sınavı olacak Fenerbahçe maçında tribünlerin, yaşanan bu değişim sonrası tamamen dolması bekleniyor.

Son 10 mücadelede 1 yenilgi

Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'ye karşı ligde son 10 maçta aldığı sonuçlar ise dikkat çekiyor. Kara Kartal, söz konusu müsabakalarda 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda 21 gol atan siyah-beyazlı takım, ağlarında da 16 gol gördü. Bu süreçteki tek yenilgisini 2019-2020 sezonunda Kadıköy'de 3-1'lik skorla alan Beşiktaş, geçtiğimiz sezon da rakibiyle evinde golsüz berabere kalırken, Kadıköy'de 4-2 galip gelmeyi başarmıştı.

Ayrıca ligde oynanan son 5 maçın 4'ünde ise taraflar 1'er puana razı oldu. Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 maçın sonuçları söyle:

2022-2023

Fenerbahçe 2-4 Beşiktaş
Beşiktaş 0-0 Fenerbahçe

2021-2022

Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-2 Beşiktaş

2020-2021

Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş

2019-2020

Beşiktaş 2-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-1 Beşiktaş

2018-2019

Beşiktaş 3-3 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş 

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