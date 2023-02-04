Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye cevap!

RESMİ SİTEDEN AÇIKLAMA

6 Şubat Pazartesi günü, evimizde Konyaspor ile oynayacağımız karşılaşmaya Atilla Karaoğlan atandı... pic.twitter.com/21qUUfogbr



— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 3, 2023

Beşiktaş, Attila Karaoğlan atamasına tepki gösteren Fenerbahçe'ye cevap verdi.Beşiktaş'tan yapılan açıklamada,ifadeleri kullanıldı.Beşiktaş, ayrıca sosyal medyadaki tepkisinin ardından resmi internet sitesinden bir paylaşım yaptı. Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde;"Türkiye Futbol Federasyonu, Demir Grup Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasında verilen hakemlik adına utanç verici bir karar üzerine 3 Ocak 2023 tarihinde söz konusu maçla ilgili VAR kayıtlarını açıklarken, Gaziantep FK-Beşiktaş maçının kayıtlarını da eş zamanlı duyurarak Kulübümüz üzerinden kendilerini aklama çabasına girmiştir.Bugüne kadar maçlarına ait VAR kayıtlarının adeta korumacı bir tavırla açıklanmadığı Fenerbahçe Spor Kulübü'nün; Adana Demirspor ile oynadıkları müsabakada maçın hakemlerine yönelik tepkilerini sosyal medyada Kulübümüz üzerinden ifade ettiklerine büyük bir şaşkınlıkla tanık olduk.Kendi camialarını yatıştırmak, hakemleri etki almak için başarısızlıklarına kılıf arayanları, saha dışında Beşiktaş ismini ucuz oyunlarına alet etmemeleri hususunda uyarıyoruz.23 Eylül 2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasının hakemi Ali Palabıyık, maç boyunca verdiği hatalı kararlarla sonuca direkt etki etmesine rağmen yine sosyal medyadan "Kol bozuk" şeklinde paylaşım yapanlar, bozuk olanın kol değil sistem olduğunu ancak aynı hakemin kendileri aleyhine kararlar verdiğini düşündükleri zaman mı idrak edebilmişlerdir?Olmayan penaltılar ve yanlış hakem kararlarıyla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray Spor Kulübü'nün de dün bağırıp, bugün hakemlerin lehlerine verdikleri kararlara susması ve aynı şekilde ligin başında hakemlerin verdikleri destekle mutlu olan ama bugün ise hakem hatalarından dert yanan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün açıklamaları, "Bana dokunmazsan sorun yok ama dokunursan sorun var" mantığının ta kendisidir.Ne yazıktır ki hakem ve TFF desteğiyle şampiyon olmayı amaçlayan bu kulüplerin yıllardır yöneticileri değişmesine rağmen fıtratları değişmemiştir."Değişsin" dediğimiz hakemler gönderildikten sonra yine hakemlikte etkili olan koltuklarda görevlendirilmeleri bir şeylerden korkulduğu için midir?Kamuoyu, bugün Türk futbolundaki temel sorunun saha içinde başarısız olanların bunu saha dışında telafi etmeye çalışması olduğunu bir kez daha net bir şekilde görmüştür. Türk futbolunun gelişimi ve marka değerinin artması hususlarında herkesin sorumlu ve görevli olduğunu hatırlatırız.Son olarak; TFF'nin müthiş işler yaptığı güzellemesi ve yancılığının ardından başlarına taş düşünce bağıranlar unutmasın ki Beşiktaş tüm taşlardan daha ağırdır."Beşiktaş JK"Öte yandan Beşiktaş, daha sonraifadelerinin yer aldığı ve 2017-2018 sezonunda Kadıköy'de oynanan ve Ali Palabıyık'ın yönettiği derbinin görüntülerini paylaştı.Gaziantep FK ile Beşiktaş arasındaki mücadeleyi yöneten Attila Karaoğlan, Kitsio ile N'Koudou arasında yaşanan tartışmayı VAR'da izlemiş ancak N'Koudou'ya kırmızı kart göstermeyince tepki çekmişti.Federasyon, daha sonra bu maçın VAR kayıtlarını açıklamış ve Karaoğlan'ın ciddi şekilde hata yaptığını açıklamıştı. MHK'nın eski yönetimi de Karaoğlan'a uzun süre maç verilmeyeceğini duyurmuştu.Karaoğlan, MHK yönetiminin değişmesinin ardından Fenerbahçe - Konyaspor maçına atanırken, Fenerbahçe bu atamaya tepki göstermişti.Fenerbahçe'nin, Attila Karaoğlan'ın Konyaspor maçına atanmasının ardından yaptığı paylaşım: