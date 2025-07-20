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Beşiktaş'tan Doekhi'ye yakın temas!

Beşiktaş, Union Berlin forması giyen 27 yaşındaki Surinam asıllı Hollandalı futbolcu Danilho Doekhi ile temaslarını sıklaştırdı. Doekhi için Avrupa'dan talipler var.

calendar 20 Temmuz 2025 11:37
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Doekhi'ye yakın temas!
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Gabriel Paulista'nın yanında görev yapan Felix Uduokhai ve Emirhan Topçu'dan memnun olmayan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, bu pozisyona takviye istedi.

Arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Union Berlin forması giyen Danilho Doekhi ile temaslarını sıklaştırdı.

Como, Crystal Palace ve Valencia'nın da ilgilendiği 27 yaşındaki Surinam asıllı Hollandalı stoperin serbest kalma bedeli 9 milyon Euro.

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