Beşiktaş'tan derbiye özel prim!

Beşiktaş, 29 Mart Cumartesi günü oynanacak derbiye odaklandı. Yönetim, takıma galibiyet primi sözü verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan derbiye özel prim!
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25 Mart 2025 08:32
Son oynanan hazırlık maçında İstanbulspor'a mağlup olan Beşiktaş moralini bozmuyor. Camia kenetlendi. Tüm gözler artık 29 Mart Cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi.

Bu sezon gösterdiği kötü performansla taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşatan siyah-beyazlılar, ezeli rakibini yenerek kara bulutları üzerinden atmayı planlıyor. Yönetim, teknik heyet hedefe kilitlendi derbi zaferi için yeminler edildi.

DERBİYE ÖZEL PRİM

Siyah-beyazlı yönetim kesenin ağzını açarak derbi için takıma özel bir prim belirledi. Bu haber takımda olumlu bir hava yarattı. 
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