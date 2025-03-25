Beşiktaş'tan derbiye özel prim!

Son oynanan hazırlık maçında İstanbulspor'a mağlup olan Beşiktaş moralini bozmuyor. Camia kenetlendi. Tüm gözler artık 29 Mart Cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Bu sezon gösterdiği kötü performansla taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşatan siyah-beyazlılar, ezeli rakibini yenerek kara bulutları üzerinden atmayı planlıyor. Yönetim, teknik heyet hedefe kilitlendi derbi zaferi için yeminler edildi.
DERBİYE ÖZEL PRİM
Siyah-beyazlı yönetim kesenin ağzını açarak derbi için takıma özel bir prim belirledi. Bu haber takımda olumlu bir hava yarattı.
Bu sezon gösterdiği kötü performansla taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşatan siyah-beyazlılar, ezeli rakibini yenerek kara bulutları üzerinden atmayı planlıyor. Yönetim, teknik heyet hedefe kilitlendi derbi zaferi için yeminler edildi.
DERBİYE ÖZEL PRİM
Siyah-beyazlı yönetim kesenin ağzını açarak derbi için takıma özel bir prim belirledi. Bu haber takımda olumlu bir hava yarattı.