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Beşiktaş'tan Chotard atağı!

Lyon'dan Tanner Tessmann için sonuç alamayan Beşiktaş, Montpellier'li Joris Chotard'ı transfer listesine aldı.

calendar 08 Haziran 2025 10:05
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Chotard atağı!
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Kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Fransa Ligue 1'de birden fazla ön libero ile temas halindeydi.

Listede ilk sırada olan Tanner Tessmann'ın teklife sıcak bakmaması ve Lyon'dan ayrılmaya yanaşmaması nedeniyle çalışmalarını başka yöne kaydıran siyah beyazlılar, Ligue 1'de sonuncu olarak küme düşen Montpellier'den Joris Chotard'ı listesine dahil etti. 

Ara transfer döneminde de adı gündeme gelen Fransız oyuncunun durumunu araştıran yönetimin, menajerler aracılığıyla maliyetini soruşturduğu öğrenildi.



İSPANYA'DA DA ARAYIŞ VAR

Kulübüyle bir yıl kontratı kalan 23 yaşındaki futbolcuya teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de onay verdiği kaydedildi.

Ancak genç oyuncuyla tek ilgilenen takım Beşiktaş değil. Ayrıca Rennes'in de Chotard'ı yakından takip ettiği aktarıldı. Bu arada Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, İspanya'dan da bazı hedefleri olduğu ve burada da ön libero çalışması yürüttüğü aktarıldı.

GEÇEN SEZON 1961 DAKİKA SÜRE BULDU

Joris Chotard geride kalan sezonda 27 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol atıp, 1961 dakika sahada kaldı. Montpellier altyapısından yetişen 23 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.


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