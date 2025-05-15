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Beşiktaş'tan Chamberlain'e mesaj: "Kendine kulüp bul"

Beşiktaş'ta senelik maliyeti 4.5 milyon Euro'yu bulan Alex Oxlade Chamberlain'e "Kendine kulüp bul" denildi. Başkan Serdal Adalı, ülkesinde takım arayan deneyimli orta sahanın durumunu yakından takip ediyor.

calendar 15 Mayıs 2025 11:25
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan Chamberlain'e mesaj: 'Kendine kulüp bul'
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Senelik maliyeti 4.5 milyon Euro'yu bulan Alex Oxlade Chamberlain'e "Kendine kulüp bul" denildi. Başkan Serdal Adalı, ülkesinde takım arayan deneyimli orta sahanın durumunu yakından takip ediyor

Gelecek sezon öncesi Beşiktaş'ın en önemli sorunlarından biri de futbolcuların aldığı yüksek maaşlar...

Bu doğrultuda temizlik operasyonu yapmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, senelik 4.5 milyon Euro maliyeti olan Alex Oxlade Chamberlain ile yollarını ayırmak için gaza bastı. Başkan Serdal Adalı, İngiliz oyuncuyla yolları ayırmaya kararlı.

"KENDİNE KULÜP BUL"

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de görüşmeler yaptığı OX, ülkesin den kulüp bakmaya başladı. Yönetim, sakatlığı nedeniyle İngiltere'de tedavilerine başlanan Chamberlain'e "Kendine kulüp bul" mesajını gönderdi. Başta Başkan Serdal Adalı olmak üzere siyah-beyazlıların yeni yönetimi, Chamberlain'den müjdeli haberi beklemeye geçti. 

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