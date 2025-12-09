Beşiktaş'tan Cengiz Ünder ve Jota Silva için açıklama!

Cengiz Ünder ve Jota Silva hakkında açıklama yaptı. Beşiktaş , Gaziantep FK maçında sakatlık yaşayanvehakkında açıklama yaptı.

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın 45. dakikasında rakip oyuncunun müdahalesiyle dizine aldığı darbe sonucunda oyuna devam edemeyen Jota Silva ile aynı müsabakanın 23. dakiasında sol uyluk üst kısmında ağrı hissettiği için oyundan çıkan Cengiz Ünder, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçti.Jota Silva'nın sol diz iç yan bağında kısmi yırtık, Cengiz Ünder'in sol uyluk üst iç kas grubu kas tendon bileşkesinde (adduktor longus) ise gerilme ve kanama saptanmıştır.Jota Silva ile Cengiz Ünder'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.Beşiktaş'ta Cengiz Ünder ve Jota Silva, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.