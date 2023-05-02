Beşiktaş'tan Borini itirafı

Beşiktaş Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı, Fabio Borini için devre arasında teklif yaptıklarını ancak Fatih Karagümrük ile anlaşamadıklarını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Borini itirafı
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02 Mayıs 2023 21:09
Son güncelleme 02 Mayıs 2023 21:54
Beşiktaş'tan, Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini'nin transferi için itiraf geldi.

Siyah-beyazlı kulübün futbol direktörü Ceyhun Kazancı, İtalyan golcü için devre arasında teklif yaptıklarını ancak Fatih Karagümrük'le anlaşma sağlanamadığını aktardı. Kazancı, "Fabio Borini için devre arası teklifimiz olmuştu ama Fatih Karagümrük ile anlaşamamıştık. Sezon sonu serbest kalacak. Teknik direktörümüz Şenol Güneş'in talebi olursa görüşürüz." dedi.

Fatih Karagümrük forması altında bu sezon Süper Lig'e damga vuran performanslardan birine imza atan Borini, çıktığı 27 maçta 20 gol attı ve 8 asist yaptı. 

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