Beşiktaş'tan Borini itirafı

Beşiktaş'tan, Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini'nin transferi için itiraf geldi.



Siyah-beyazlı kulübün futbol direktörü Ceyhun Kazancı, İtalyan golcü için devre arasında teklif yaptıklarını ancak Fatih Karagümrük'le anlaşma sağlanamadığını aktardı. Kazancı, "Fabio Borini için devre arası teklifimiz olmuştu ama Fatih Karagümrük ile anlaşamamıştık. Sezon sonu serbest kalacak. Teknik direktörümüz Şenol Güneş'in talebi olursa görüşürüz." dedi.



Fatih Karagümrük forması altında bu sezon Süper Lig'e damga vuran performanslardan birine imza atan Borini, çıktığı 27 maçta 20 gol attı ve 8 asist yaptı.



