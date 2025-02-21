Beşiktaş'tan Benfica ile transfer görüşmesi!

Beşiktaş, Ole Gunnar Solksjaer'in de takımda görmeyi çok istediği Benfica'nın sol kanat oyuncusu Andreas Schjelderup için girişimlere başladı.

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Beşiktaş'tan Benfica ile transfer görüşmesi!
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21 Şubat 2025 10:05
Son güncelleme 21 Şubat 2025 10:06
Beşiktaş'ta Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solksjaer göreve başladıktan sonra gelecek sezonun transfer çalışmaları da hızlandı.

Siyah-Beyazlılar, geçtiğimiz günlerde yıldız oyuncusu Gedson Fernandes'in bonservisinin yüzde 50'sini Benfica'dan almak için Portekiz kulübü ile masaya oturmuştu. Bu görüşmede Siyah-Beyazlılar'ın sürpriz bir hamlede bulunduğu ortaya çıktı.

SERDAL ADALI & SIMAO GÖRÜŞMESİ

Kara Kartal, Solksjaer'in de takımda görmeyi çok istediği Benfica'nın sol kanat oyuncusu Andreas Schjelderup'u istedi. Başkan Serdal Adalı, Benfica Uluslararası İlişkiler Direktörü Simao Sabrosa ile Gedson'un bonservisi için görüşürken Norveçli yıldız için de nabız yokladı. Beşiktaş oyuncuyu sezon sonunda kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

İLK ETAPTA OLUMSUZ CEVAP VERSE DE...

Portekiz ekibi ilk etapta olumsuz cevap verse de sezon sonunda bir kez daha görüşmeyi kabul etti.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon 22 maçta forma giyen 20 yaşındaki Norveçli yıldız, 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.  

 

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