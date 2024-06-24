Beşiktaş'tan Becker'e 3 milyon euro!

Beşiktaş, transferde yakından ilgilendiği Surinamlı golcü Sheraldo Becker için Real Sociedad'a 3 milyon euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan Becker'e 3 milyon euro!
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24 Haziran 2024 11:25
Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Surinamlı futbolcu Sheraldo Becker için temaslara başladı.

Oyuncu tarafıyla yapılan konuşmalarda sorun çıkmadı 29 yaşındaki forvetle kurulan ilk temaslarda önemli mesafe kat edildi. 1.80 boyundaki tecrübeli isim devre arası transfer döneminde 3 milyon euro karşılığında Real Sociedad'ın yolunu tutmuştu.

AYNI RAKAMA BİTEBİLİR

Siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde Real Sociedad'a resmi teklifini sunacağı öğrenildi. Bu rakam ise tıpkı Sociedad'ın, Union Berlin'e ödediği gibi 3 milyon euro olacak. İspanyol temsilcisinin ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.

Surinamlı futbolcu, forvet haricinde her iki kanatta da görev yapabiliyor.

15 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Real Sociedad formasıyla 15 resmi maça çıkan Sheraldo Becker bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. 



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