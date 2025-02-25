Beşiktaş'tan başvuru: Yabancı hakem

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynayacakları derbi maçlarının yabancı hakem tarafından yönetilmesi için başvuru yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan başvuru: Yabancı hakem
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25 Şubat 2025 18:20
Galatasaray - Fenerbahçe maçında Sloven hakem Slavko Vincic'in görev yapmasının ardından çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynayacakları derbi maçlarının yabancı hakem tarafından yönetilmesi için başvuru yaptı.

Öte yandan habere göre; Beşiktaş'ın yanı sıra Trabzonspor da aynı başvuruda bulunmaya hazırlandığı ifade edildi.

SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?

Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Federasyon başkanımız bir açıklama yapmış, tam olarak inceleme vaktim olmadı. Hakem konusunda bugüne kadar çok canımız yanmasına rağmen Türk hakemlerine güvendiğimizi belirttik. Bu son kararla Galatasaray-Fenerbahçe maçına yabancı hakem atanmasıyla alakalı olarak biz de hem Galatasaray ile hem de Fenerbahçe ile oynayacağımız maçlarda aynı hakemi istiyoruz. Federasyon şimdiden gerekli girişimlerini yapsın. Madem böyle bir yol açıldı. Biz de aynı hakemi, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacağımız maçlarda görmek istiyoruz. Yalnız güzel bir kapı açılmadığını söyleyeyim." sözlerini sarf etmişti.


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