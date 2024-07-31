Beşiktaş'tan ayrılıyor: İşte yeni takımı

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Ajdin Hasic'in yeni takımı belli oluyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş forması giyen Ajdin Hasic, Polonya ekibi KS Cracovia ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.
POLONYA'YA GİDECEK
Hasic'in sağlık kontrolünden geçmek ve resmi imzayı atmak için perşembe günü Polonya'ya gideceği belirtildi.
SONRAKİ SATIŞTAN PAY VAR
Bosnalı oyuncunun 400 bin euroluk maaşından tasarruf eden siyah beyazlı takım, 22 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesine sonraki satıştan pay koydurdu.
Beşiktaş formasını sadece 13 kez terleten Hasic, 2 gol atma başarısı gösterdi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş forması giyen Ajdin Hasic, Polonya ekibi KS Cracovia ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.
POLONYA'YA GİDECEK
Hasic'in sağlık kontrolünden geçmek ve resmi imzayı atmak için perşembe günü Polonya'ya gideceği belirtildi.
SONRAKİ SATIŞTAN PAY VAR
Bosnalı oyuncunun 400 bin euroluk maaşından tasarruf eden siyah beyazlı takım, 22 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesine sonraki satıştan pay koydurdu.
Beşiktaş formasını sadece 13 kez terleten Hasic, 2 gol atma başarısı gösterdi.
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