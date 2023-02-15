Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Georges-Kevin N'Koudou ile yolların ayrılmasına karar verildi.



SÖZLEŞME FESİH KARARI



Siyah-beyazlı yönetim, Tottenham'dan 4,5 milyon euro karşılığında bonservisinin %50'si satın alınan 28 yaşındaki Kamerunlu futbolcu ile fesih görüşmelerine başladı. Alacakların netleşmesinin ardından kısa bir süre içerisinde ayrılık resmileşecek.



ADANA DEMİRSPOR İSTİYOR



Öte yandan Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor, Beşiktaş ile yollarını ayıracak olan Georges-Kevin N'Koudou'ya talip oldu. Ayrılığın resmileşmesinin ardından, Adana Demirspor Yönetimi, N'Koudou ile masaya oturacak.



Beşiktaş'ta bu sezon 19 Süper Lig maçına çıkan Georges-Kevin N'Koudou, 1077 dakikada 4 gol kaydetti. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 karşılaşmada görev yapan N'Koudou, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.





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