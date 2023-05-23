Beşiktaş'tan Arjantinli yıldıza kanca

Savunmasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Tangocu Lucas Merolla için harekete geçti. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olan başarılı stoper için Beşiktaş Yönetimi 1.4 milyon euro yıllık ücret önerdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş'tan Arjantinli yıldıza kanca
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23 Mayıs 2023 13:03
Süper Lig'de üst üste aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Beşiktaş gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Brezilyalı stoper Welinton ile yollarını ayırmak isteyen Siyah-Beyazlılar onun yerine tecrübeli bir stoper arayışlarına başladı.

Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim ise Arjantinli yıldız Lucas Merolla oldu. Arjantin Ligi ekiplerinden Huracan'da forma giyen 27 yaşındaki stoperin sezon sonu itibarıyla sözleşmesi sona eriyor.

DEĞERİ 4.5 MİLYON EURO

2018 yılından beri Huracan'da top koşturan yıldız oyuncunun da Arjantin'den ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği transfer için yönetimin Merolla'nın menajeri ile ilk teması kurduğu belirtildi. 

 
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