29 Ekim

Beşiktaş'tan 100. yıl için özel bilet fiyatı!

Beşiktaş son dakika haberleri: Beşiktaş, Cumhuriyet'in 100. yılı sebebiyle Gaziantep FK maçında biletlerin özel fiyatlarla satışa sunulacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'tan 100. yıl için özel bilet fiyatı!
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26 Ekim 2023 18:42
Beşiktaş, ligde oynayacağı Gaziantep FK maçı için bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılar, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Gaziantep FK maçı biletlerinin özel fiyatlardan satışa sunulacağını duyurdu.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımız, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 30 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Gaziantep FK maçı biletleri, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne özel olarak Doğu-Batı Bloklar 100 TL, Kale Arkası ise 29 TL'den 28 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'de satışa sunulacak.

Büyük Beşiktaş Taraftarı'nı hem Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşamak hem de Beşiktaşımıza destek olmak için Tüpraş Stadyumu'na davet ediyoruz.

Bilet Fiyatları

Loca 162: 10.923TL
VIP: 1.923 TL
Doğu-Batı Bloklar: 100 TL
Kale Arkası 29 TL"

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