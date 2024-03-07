Beşiktaş'ta yıldız oyuncu ilk 11'e geri dönüyor

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş, averajla 46 puanla 4. sırada kaldı ve zirvenin de 29 puan gerisinde düştü. Şampiyonluk hesaplarını önümüzdeki sezon üzerine kuran Siyah-Beyazlılar, Avrupa hedefine ulaşabilmek için ise hem Türkiye Kupası'nı kazanmayı hem de lig üçüncülüğünü kendine hedef belirledi. Süper Lig'in son periyoduna girildiği dönemde Kartal, kalan 10 mücadelenin 8'ini İstanbul'da oynayacak. Ayrıca söz konusu maçların 5'i de Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak. Yıldız oyuncunun da 11'e dönmesiyle Kartal, Süper Lig'deki 3.'lük yarışında önde olmayı hedefliyor.
ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ
29. haftada Gaziantep FK'ya konuk olacak Kartal, daha sonra sırasıyla evinde Antalyaspor ve deplasmanda Başakşehir ile oynayacak. Beşiktaş, bu müsabakaların ardından üst üste iki hafta Samsunspor ve MKE Ankaragücü'nü ağırladıktan sonra 34. haftada Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Siyah-Beyazlı takım, 35. haftada da Rizespor ile evinde oynadıktan sonra sezonun son İstanbul dışı deplasmanı için Alanya'ya gidecek. Kara Kartal, 2023- 2024 sezonunun son iki maçında Hatayspor ile Dolmabahçe'de ve Kasımpaşa'yla da deplasmanda mücadele edecek.
18 MAÇTA 10 ZAFER
Beşiktaş, ligde geride kalan 28 haftada İstanbul'da 18 karşılaşmaya çıktı. Bu maçların 10'unu kazanan Kartal, 2'sinde berabere kalırken, 6'sını ise kaybetti. Siyah-Beyazlılar, 18 mücadelenin 14'ü de Tüpraş Stadyumu'nda oynadı. Evinde de 8 kez galip gelen Beşiktaş, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Beşiktaş, sahasındaki müsabakalar hariç İstanbul'da şu ana kadar Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Pendikspor ve Galatasaray'a konuk oldu. Karagümrük ve İstanbulspor karşısında 3 puana uzanan Kartal, Pendikspor ile Galatasaray'a ise kaybetti.
GEDSON 11'E DÖNÜYOR
Ligin 28. haftasında sahasında oynadığı maçta ezeli rakibi Galatasaray'a Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, 11 Mart Pazartesi günü oynayacakları Gaziantep FK maçının 11'ini belirlemeye başladı. Portekizli hocanın Gedson ve Salih Uçan'ın yerine derbide orta sahada görev verdiği 29 yaşındaki Ganalı stoper Daniel Amartey'yi yedek kulübesine çekecek. Fernando Santos, sarı kart cezası biten Gedson Fernandes'i Gaziantep FK karşısında ilk 11'de sahaya sürecek. Öte yandan siyah beyazlı takımın sakatlığı bulunan tecrübeli oyuncusu Salih Uçan'ın da Gaziantep FK maçına yetiştirilmeye çalışıldığı kaydedildi.
COLLEY'İN YERİNE ZAYNUTDINOV
Beşiktaş'ta Omar Colley, geçen pazar günü oynanan derbide kırmızı kart görmesi nedeniyle Gaziantep FK maçında görev yapamayacak. Teknik direktör Fernando Santos'un pazartesi günü oynanacak mücadelede Bakhtiyor'ı yeniden başlama düdüğüyle birlikte sahaya süreceği, Kazak oyuncunun Necip Uysal ile birlikte stoperde görev alacağı ifade edildi.
ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ
29. haftada Gaziantep FK'ya konuk olacak Kartal, daha sonra sırasıyla evinde Antalyaspor ve deplasmanda Başakşehir ile oynayacak. Beşiktaş, bu müsabakaların ardından üst üste iki hafta Samsunspor ve MKE Ankaragücü'nü ağırladıktan sonra 34. haftada Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Siyah-Beyazlı takım, 35. haftada da Rizespor ile evinde oynadıktan sonra sezonun son İstanbul dışı deplasmanı için Alanya'ya gidecek. Kara Kartal, 2023- 2024 sezonunun son iki maçında Hatayspor ile Dolmabahçe'de ve Kasımpaşa'yla da deplasmanda mücadele edecek.
18 MAÇTA 10 ZAFER
Beşiktaş, ligde geride kalan 28 haftada İstanbul'da 18 karşılaşmaya çıktı. Bu maçların 10'unu kazanan Kartal, 2'sinde berabere kalırken, 6'sını ise kaybetti. Siyah-Beyazlılar, 18 mücadelenin 14'ü de Tüpraş Stadyumu'nda oynadı. Evinde de 8 kez galip gelen Beşiktaş, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Beşiktaş, sahasındaki müsabakalar hariç İstanbul'da şu ana kadar Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Pendikspor ve Galatasaray'a konuk oldu. Karagümrük ve İstanbulspor karşısında 3 puana uzanan Kartal, Pendikspor ile Galatasaray'a ise kaybetti.
GEDSON 11'E DÖNÜYOR
Ligin 28. haftasında sahasında oynadığı maçta ezeli rakibi Galatasaray'a Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, 11 Mart Pazartesi günü oynayacakları Gaziantep FK maçının 11'ini belirlemeye başladı. Portekizli hocanın Gedson ve Salih Uçan'ın yerine derbide orta sahada görev verdiği 29 yaşındaki Ganalı stoper Daniel Amartey'yi yedek kulübesine çekecek. Fernando Santos, sarı kart cezası biten Gedson Fernandes'i Gaziantep FK karşısında ilk 11'de sahaya sürecek. Öte yandan siyah beyazlı takımın sakatlığı bulunan tecrübeli oyuncusu Salih Uçan'ın da Gaziantep FK maçına yetiştirilmeye çalışıldığı kaydedildi.
COLLEY'İN YERİNE ZAYNUTDINOV
Beşiktaş'ta Omar Colley, geçen pazar günü oynanan derbide kırmızı kart görmesi nedeniyle Gaziantep FK maçında görev yapamayacak. Teknik direktör Fernando Santos'un pazartesi günü oynanacak mücadelede Bakhtiyor'ı yeniden başlama düdüğüyle birlikte sahaya süreceği, Kazak oyuncunun Necip Uysal ile birlikte stoperde görev alacağı ifade edildi.