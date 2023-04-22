Beşiktaş'ta yenilmezlik serisi devam ediyor

Beşiktaş, Ümraniyespor deplasmanında kazandığı galibiyete yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta yenilmezlik serisi devam ediyor
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22 Nisan 2023 22:09
Siyah-beyazlı ekip, Ümraniyespor deplasmanında kazandığı galibiyete yenilmezlik serisini 8 maça yükseltti.

Ligde son olarak Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip daha sonra oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

8 maçlık seride MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor ve Ümraniyespor'u mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor ve Trabzonspor maçlarında ise rakipleriyle golsüz berabere kaldı.

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