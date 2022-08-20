Beşiktaş'ta yeni moda; 'Ada havası'

Beşiktaş'ta İngiltere havası giderek yoğunlaşıyor.
Kadrosunu İngiltere Premier Lig tecrübeli oyuncularla donatan siyah beyazlılar, bu konuda hız kesmiyor. Beşiktaş'ta şu an İngiltere'de top koşturmuş sekiz oyuncu bulunuyor. Her konuda anlaşılan ve en geç 21 Ağustos Pazar günü İstanbul'a gelmesi beklenen dünya yıldızı Dele Alli'den sonra bir oyuncu daha Ada'dan gelmeye hazırlanıyor. Sol kanat takviyesi için çalışmalarını sürdüren yöneticiler son olarak Bournemouth forması giyen Siriki Dembele'ye kancayı attı.
ELİ KULAĞINDA
Hücum hattının her bölgesinde oynayabilen 25 yaşındaki oyuncunun kiralanması için çalışılıyor. Bournemouth ile üç yıl daha sözleşmesi bulunan Fildişili oyuncu ve menajeriyle her konuda anlaşmaya varıldı. İngiliz kulübüyle satın alma opsiyonu konusunda ise görüşmelerin son aşamaya geldiği öğrenildi. Dembele ve Dele All'nin transfer edilmesiyle birlikte Beşiktaş'ın kadrosundaki İngiltere Premier Lig'de top koşturmuş oyuncu sayısı 10'a yükselecek.
Kadrosunu İngiltere Premier Lig tecrübeli oyuncularla donatan siyah beyazlılar, bu konuda hız kesmiyor. Beşiktaş'ta şu an İngiltere'de top koşturmuş sekiz oyuncu bulunuyor. Her konuda anlaşılan ve en geç 21 Ağustos Pazar günü İstanbul'a gelmesi beklenen dünya yıldızı Dele Alli'den sonra bir oyuncu daha Ada'dan gelmeye hazırlanıyor. Sol kanat takviyesi için çalışmalarını sürdüren yöneticiler son olarak Bournemouth forması giyen Siriki Dembele'ye kancayı attı.
ELİ KULAĞINDA
Hücum hattının her bölgesinde oynayabilen 25 yaşındaki oyuncunun kiralanması için çalışılıyor. Bournemouth ile üç yıl daha sözleşmesi bulunan Fildişili oyuncu ve menajeriyle her konuda anlaşmaya varıldı. İngiliz kulübüyle satın alma opsiyonu konusunda ise görüşmelerin son aşamaya geldiği öğrenildi. Dembele ve Dele All'nin transfer edilmesiyle birlikte Beşiktaş'ın kadrosundaki İngiltere Premier Lig'de top koşturmuş oyuncu sayısı 10'a yükselecek.