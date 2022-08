Beşiktaş'ta yeni moda; 'Ada havası'

İngiltere havası giderek yoğunlaşıyor.KadrosunuLig tecrübeli oyuncularla donatan siyah beyazlılar, bu konuda hız kesmiyor. Beşiktaş'ta şu an İngiltere'de top koşturmuş sekiz oyuncu bulunuyor. Her konuda anlaşılan ve en geç 21 Ağustos Pazar günü İstanbul'a gelmesi beklenen dünya yıldızısonra bir oyuncu daha Ada'dan gelmeye hazırlanıyor. Sol kanat takviyesi için çalışmalarını sürdüren yöneticiler son olarak Bournemouth forması giyenkancayı attı.Hücum hattının her bölgesinde oynayabilen 25 yaşındaki oyuncunun kiralanması için çalışılıyor.ile üç yıl daha sözleşmesi bulunan Fildişili oyuncu ve menajeriyle her konuda anlaşmaya varıldı. İngiliz kulübüyle satın alma opsiyonu konusunda ise görüşmelerin son aşamaya geldiği öğrenildi.vetransfer edilmesiyle birlikte Beşiktaş'ın kadrosundaki İngiltere Premier Lig'de top koşturmuş oyuncu sayısı 10'a yükselecek.