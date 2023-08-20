Beşiktaş hücum hattını yaratıcı bir oyuncuyla takviye etmek istiyor. Bu çerçevede Arsenal'den Nicolas Pepe'yle ilgilenen ve futbolcunun kulübünden ayrılmasını bekleyen Beşiktaş alternatif olarak Mason Greenwood'u belirledi.
YENİDEN KADRO DIŞI KALDI
Greenwood hakkında bir süredir saldırı iddiaları vardı ancak genç yıldız bunların tamamından beraat etti. Fakat Manchester United yönetimi taraftarların tepkisi nedeniyle Greenwood'u tekrardan kadro dışı bıraktı.
İngiliz medyasında çıkan haberlere göre Manchester United, Mason Greenwood'un sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor.
YASAL DURUMLAR İNCELENİYOR
Beşiktaş, 21 yaşındaki yıldız Mason Greenwood'un durumunu ve yasal sıkıntılarını araştırıyor.
Beşiktaş eğer herhangi bir sıkıntıya rastlanmaz ve serbest kalırsa Greenwood'a resmi teklif yapması bekleniyor.
YENİDEN KADRO DIŞI KALDI
Greenwood hakkında bir süredir saldırı iddiaları vardı ancak genç yıldız bunların tamamından beraat etti. Fakat Manchester United yönetimi taraftarların tepkisi nedeniyle Greenwood'u tekrardan kadro dışı bıraktı.
İngiliz medyasında çıkan haberlere göre Manchester United, Mason Greenwood'un sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor.
YASAL DURUMLAR İNCELENİYOR
Beşiktaş, 21 yaşındaki yıldız Mason Greenwood'un durumunu ve yasal sıkıntılarını araştırıyor.
Beşiktaş eğer herhangi bir sıkıntıya rastlanmaz ve serbest kalırsa Greenwood'a resmi teklif yapması bekleniyor.