Beşiktaş'ta yeni aday Andre Ramalho

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, PSV Eindhoven'dan 31 yaşındaki savunma oyuncusu Andre Ramalho'nun transferi için devreye girdi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta yeni aday Andre Ramalho
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27 Ocak 2024 12:42
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Ön libero dışında stopere de öncelik veren siyah beyazlıların gündemine giren son isim Andre Ramalho oldu.

Newcastle'dan Jamaal Lascelles ve Getafe'den Domingos Duarte ile ilgilenen Kara Kartal, PSV'den Andre Ramalho'yu da gündemine aldı.

Tarihi bir sezon yaşayan Hollanda deviyle kontratı sezon sonu bitecek Ramalho'nun durumu araştırılıyor. Beşiktaş, 31 yaşındaki Brezilyalıyı alternatif isim olarak görüyor.

PSV'nin oyuncuyu kış transfer döneminde bonservisle elden çıkarmaya sıcak bakması nedeniyle sambacı üzerinde duruluyor.

Andre Ramalho bu sezon PSV Eindhoven'da 31 maçta süre bulurken, 2 kez gol sevinci yaşadı.

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