Beşiktaş'ta yabancı sınırı krizi

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Siyah-beyazlı yönetim, 2025-26'ya güçlü bir kadro ve şampiyonluk mottosuyla girmek istese de oyuncuların devam eden sözleşmeleri, önlerinde en büyük sorun olarak duruyor.
Kartal'da sezon sonu kontratı biten tek isim Arthur Masuaku. Kiralık olarak başka kulüplere giden futbolcularla birlikte mukaveleleri devam eden yabancı oyuncu sayısı 15'i buluyor.
Bu durum Beşiktaş'ın hareket alanının kısıtlarken siyah-beyazlı yönetim, yabancı futbolcu transferindeki dönüşümü sağlamak için mevcut isimlerle sorun yaşamadan, iyi niyet çerçevesinde konuya yaklaşmayı planlıyor.
Kadroda düşünülmeyen Ciro Immobile ve Alex Oxlade-Chamberlain gibi isimler oynatılmaya devam edilerek vitrinde kalmaları sağlanacak. İki futbolcunun senelik maliyeti Beşiktaş'a 9 milyon Euro.
YABANCI OYUNCULARIN SÖZLEŞMELERİ
Masuaku: 2025
İmmobile: 2026
Chamberlain: 2026
Paulista: 2027
Svensson: 2026
Uduokhai: 2028
Rafa Silva: 2027
Joao Mario: 2027
Rashica – 2027
Hadziahmetovic: 2027
Gedson: 2027
Muçi: 2027
Ricardo: 2029
Arroyo: 2029
Musrati: 2027 (Monaco'da opsiyonlu kiralık oynuyor)
Onana: 2027 (Genoa'da opsiyonlu kiralık)
Muleka: 2027 (Al Khoolod'da kiralık olarak oynuyor. Takımı ligde kalırsa opsiyon devreye girecek)
Siyah-beyazlı yönetim, 2025-26'ya güçlü bir kadro ve şampiyonluk mottosuyla girmek istese de oyuncuların devam eden sözleşmeleri, önlerinde en büyük sorun olarak duruyor.
Kartal'da sezon sonu kontratı biten tek isim Arthur Masuaku. Kiralık olarak başka kulüplere giden futbolcularla birlikte mukaveleleri devam eden yabancı oyuncu sayısı 15'i buluyor.
Bu durum Beşiktaş'ın hareket alanının kısıtlarken siyah-beyazlı yönetim, yabancı futbolcu transferindeki dönüşümü sağlamak için mevcut isimlerle sorun yaşamadan, iyi niyet çerçevesinde konuya yaklaşmayı planlıyor.
Kadroda düşünülmeyen Ciro Immobile ve Alex Oxlade-Chamberlain gibi isimler oynatılmaya devam edilerek vitrinde kalmaları sağlanacak. İki futbolcunun senelik maliyeti Beşiktaş'a 9 milyon Euro.
YABANCI OYUNCULARIN SÖZLEŞMELERİ
Masuaku: 2025
İmmobile: 2026
Chamberlain: 2026
Paulista: 2027
Svensson: 2026
Uduokhai: 2028
Rafa Silva: 2027
Joao Mario: 2027
Rashica – 2027
Hadziahmetovic: 2027
Gedson: 2027
Muçi: 2027
Ricardo: 2029
Arroyo: 2029
Musrati: 2027 (Monaco'da opsiyonlu kiralık oynuyor)
Onana: 2027 (Genoa'da opsiyonlu kiralık)
Muleka: 2027 (Al Khoolod'da kiralık olarak oynuyor. Takımı ligde kalırsa opsiyon devreye girecek)